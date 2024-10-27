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У Білорусь вночі залетіли два "Шахеди", але один з них зник, - "Гаюн"

Україна, Неділя 27 жовтня 2024 16:47
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У Білорусь вночі залетіли два "Шахеди", але один з них зник, - "Гаюн" Фото: Під час атаки на Україну 2 "Шахеди" зайшли в Білорусь (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

У Білорусь в ніч на 27 жовтня залетіли два російські "Шахеди". Однак один з них зник і його досі шукають.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Беларускі Гаюн".

За даними моніторингової групи, уночі 27 жовтня в Білорусь з України залетіли щонайменше 2 російських "Шахеда".

Перший пройшов "коридором" Славутич-Чорнобиль о 00:34-00:44. Ще один зайшов о 00:36 в районі Лоєва і тримав північно-західний курс.

Відомо, що дрон полетів углиб країни і зник. Це ж підтверджують і Повітряні Сили ЗСУ, за інформацією яких один БПЛА полетів у напрямку Білорусі.

Крім цього, ще щонайменше 2 "Шахеда" тримали курс у напрямку Білорусі, рухаючись у районі Овруча і Прип'яті о 00:39. Однак чи зайшли вони далі в Білорусь - невідомо.

Зазначимо, що протягом ночі чергова авіація ВПС РБ не піднімалася.


Атака дронів на Україну

У ніч на 27 жовтня російські війська здійснили атаку на Україну, використавши 80 дронів. Українська протиповітряна оборона збила понад 40 безпілотників.

Дрони запускали з трьох різних напрямків, причому найбільше знищених безпілотників було зафіксовано в Київській та Одеській областях.

Зокрема, під обстрілом опинилася Сумська область. У Роменському районі були пошкоджені енергетичні об'єкти, через що в Сумах зникло електропостачання.

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