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В РНБО пояснили, чому РФ запускає "Шахеди" на Білорусь

П'ятниця 04 жовтня 2024 21:24
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В РНБО пояснили, чому РФ запускає "Шахеди" на Білорусь Ілюстративне фото: "Шахед" (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Росіяни намагаються здійснити провокацію. Саме тому їх "Шахеди" залітають на територію Білорусі.

Як повідомляє РБК-Україна, про це керівник Центру протидій дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України Андрій Коваленко написав у своєму Telegram.

За його словами, такі дії російської армії є спробами здійснити провокацію біля Мозирського НПЗ, щоб у майбутньому звинуватити Україну і вимагати дій від самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

"Російський дрон цього ранку вибухнув неподалік Мозиря, в Калінковичах", - нагадав Коваленко.

Що передувало

Варто нагадати, що російські "Шахеди" вже неодноразово залітали на територію Білорусі.

Востаннє, в ніч на 3 жовтня, за інформацією моніторингового каналу "Беларускі Гаюн", російські ударні безпілотники могли залетіти до Білорусі в той момент, коли у повітрі був вертоліт з Лукашенком на борту.

А вже сьогодні стало відомо, що у білоруському селищі Калінковичі вибухнув "Шахед". Через це населений пункт залишився без світла.

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