В РНБО пояснили, чому РФ запускає "Шахеди" на Білорусь

Росіяни намагаються здійснити провокацію. Саме тому їх "Шахеди" залітають на територію Білорусі.

Як повідомляє РБК-Україна, про це керівник Центру протидій дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України Андрій Коваленко написав у своєму Telegram.