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"Шахеди" залетіли у Білорусь під час перебування в небі вертольота з Лукашенком, - Гаюн

Гомель, Четвер 03 жовтня 2024 13:40
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"Шахеди" залетіли у Білорусь під час перебування в небі вертольота з Лукашенком, - Гаюн Фото: Олександр Лукашенко (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російські ударні дрони залетіли у Білорусь у четвер, 3 жовтня. У цей момент у небі перебував гелікоптер з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Беларускі Гаюн".

За даними моніторингових груп, близько 12:55 три дрони-камікадзе залетіли з Чернігівської області у Гомельську область Білорусі.

Два "Шахеди" перетнули повітряний простір у районі населеного пункту Нова Гута і рухалися у напрямку Гомеля. Ще один безпілотник залетів у Білорусь у районі населеного пункту Лоєв і рухався у напрямку Хойників.

У момент, коли "Шахеди" залетіли у Білорусь, вертоліт Лукашенка перебував у небі. Гелікоптер летів південним курсом з резиденції "Озерний". За попередніми даними, Лукашенко летів у місто Мікашевичі Брестської області.

Варто зазначити, що це не вперше російські дрони під час атак залітають у Білорусь. Декілька разів у Білорусі збивали безпілотники РФ.

Ворожа атака дронів

Цієї ночі російська армія запустила по Україні 105 ударних дронів. ППО працювала у 15 регіонах України.

Сили протиповітряної оборони знищили 78 безпілотників, ще 23 ворожі дрони були локаційно втрачені. Повітряні сили ЗСУ повідомили, що один "Шахед" полетів у напрямку Білорусі.

За повідомленнями моніторингових груп, росіяни вдень 3 жовтня теж запускали дрони у напрямку України. Рух "Шахедів" фіксували у Сумській, Київській та Чернігівській областях.

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