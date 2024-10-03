"Шахеди" залетіли у Білорусь під час перебування в небі вертольота з Лукашенком, - Гаюн

Російські ударні дрони залетіли у Білорусь у четвер, 3 жовтня. У цей момент у небі перебував гелікоптер з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Беларускі Гаюн".

За даними моніторингових груп, близько 12:55 три дрони-камікадзе залетіли з Чернігівської області у Гомельську область Білорусі.

Два "Шахеди" перетнули повітряний простір у районі населеного пункту Нова Гута і рухалися у напрямку Гомеля. Ще один безпілотник залетів у Білорусь у районі населеного пункту Лоєв і рухався у напрямку Хойників.

У момент, коли "Шахеди" залетіли у Білорусь, вертоліт Лукашенка перебував у небі. Гелікоптер летів південним курсом з резиденції "Озерний". За попередніми даними, Лукашенко летів у місто Мікашевичі Брестської області.

Варто зазначити, що це не вперше російські дрони під час атак залітають у Білорусь. Декілька разів у Білорусі збивали безпілотники РФ.