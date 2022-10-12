UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Білорусі перейшли до погроз через ідею України про місію на кордоні

Фото: міністр закордонних справ Білорусь Володимир Макей (flickr.com)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У Білорусі заявили, що направлення на українсько-білоруський кордон спостерігачів із західних країн означатиме участь цих держав у війні в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "БЕЛТА".

"Якщо будуть направлені відповідні представники західних країн на кордон Білорусі та України, то це означає фактично залучення цих третіх країн до українського конфлікту", - сказав міністр закордонних справ Білорусь Володимир Макей.

При цьому він сказав, що Білорусь не хоче брати участь у війні.

Макею також поставили питання, чи розміщення спостерігачів становитиме загрозу національній безпеці Білорусі.

Він сказав, що це буде залежати від намірів, з якими прийдуть спостерігачі або якою зброєю вони будуть мати.

"Звичайно, будуть вироблятися адекватні заходи реагування. У тому числі й військового штибу", - додав він.

Раніше держсекретар Радбезу Білорусі Олександр Вольфович заявив, що він не проти розміщення спостерігачів, але категорично відкинув ідею призначення спостерігачами іноземних військових.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський запропонував розмістити місію міжнародних спостерігачів для моніторингу безпекової ситуації на українсько-білоруському кордоні, щоб спростувати провокації про те, що Україна нібито готує удар по цій країні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Білорусь