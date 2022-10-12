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У Білорусі відреагували на пропозицію Зеленського щодо спостерігачів на кордоні

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Середа 12 жовтня 2022 18:24
У Білорусі відреагували на пропозицію Зеленського щодо спостерігачів на кордоні Фото: держсекретар Радбезу Білорусі Олександр Вольфович (sb.by)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Білорусь нібито не проти розміщення спостерігачів на українсько-білоруському кордоні. При цьому країна категорично заперечує ідею призначення спостерігачами іноземних військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Білорусь сьогодні".

"Якщо Зеленському цей контингент потрібен на кордоні, то нехай він запрошує. Нам цей контингент абсолютно не заважає, але він нам і не потрібен. Нам нема чого контролювати і нема чого ховати", - сказав державний секретар Ради безпеки Білорусі Олександр Вольфович.

Він також заявив, що білоруські безпілотники не порушують українського кордону. При цьому Білорусь нібито регулярно фіксує порушення українськими дронами державного кордону.

При цьому Вольфович додав, що Білорусь вважає абсолютно неприйнятним, якщо спостерігачами будуть іноземні військові.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський пропонував розмістити місію міжнародних спостерігачів для моніторингу безпекової ситуації на кордоні України та Білорусі, щоб спростувати провокацію про те, що Україна нібито готує удар по цій країні.

Крім того, Росія домовилася з Білоруссю про спільне розгортання військ.

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