В Беларуси перешли к угрозам из-за идеи Украины о миссии на границе

В Беларуси заявили, что направление на украинско-белорусской границу наблюдателей из западных стран будет означать участие этих государств в войне в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "БЕЛТА".
"Если будут направлены соответствующие представители западных стран на границу Беларуси и Украины, то это означает фактически вовлечение этих третьих стран в украинский конфликт", - сказал министр иностранных дел Беларусь Владимир Макей.
При этом он сказал, что Беларусь не хочет участвовать в войне.
Макею также задали вопрос, будет ли размещение наблюдателей представлять угрозу национальной безопасности Беларуси.
Он сказал, что это будет зависить от намерений, с которыми придут наблюдатели или каким оружием они будут вооружены.
"Естественно, будут вырабатываться адекватные меры реагирования. В том числе и военного толка", - добавил он.
Ранее госсекретарь Cовбеза Беларуси Александр Вольфович заявил, что он не против размещения наблюдателей, но категорически отверг идею назначения наблюдателями иностранных военных.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский предложил разместить миссию международных наблюдателей для мониторинга ситуации по безопасности на украинско-беларусской границе, чтобы опровергнуть провокации о том, что Украина якобы готовит удар по этой стране.
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