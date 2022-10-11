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Зеленський запропонував G7 розмістити спостерігачів на кордоні з Білоруссю

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Київ, Вівторок 11 жовтня 2022 17:20
Зеленський запропонував G7 розмістити спостерігачів на кордоні з Білоруссю Фото: Володимир Зеленський, президент України (president.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

Окупанти продовжують розповсюджувати фейки про нібито плани України розпочати військові дії проти Білорусі. Щоб спростувати цю провокацію, необхідно розмістити спостерігачів на українсько-білоруському кордоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського під час термінової наради з лідерами G7.

"Мир можливий не просто тоді, коли є мир з одним сусідом, а коли він з усіма сусідами. Я хочу звернути увагу на одну країну. Територія Білорусії вже використовується для ударів по Україні. Зараз ми бачимо велику загрозу. Росія намагається прямо втягнути Білорусь у війну, розігруючи провокацію з тим, що ми нібито готуємо удар по ції країні", - заявив президент.

Він наголосив, що Білорусь уже й так є опосередкованим учасником війни, але Росія хоче втягнути її у бойові дії безпосередньо. При цьому Україна ніколи не планувала бойових дій проти РБ.

"Щоб повністю зняти цю провокацію, зняти ці наративи, що звучать від Лукашенка (лідер білоруського режиму Олександр Лукашенко - ред.), ми пропонуємо своє рішення: на кордоні України та Білорусі може бути розміщена місія міжнародних спостерігачів для моніторингу безпекової ситуації. Формат може бути розроблений нашими дипломатами. Я вас прошу на рівні G7 підтримати цю ініціативу", - закликав Зеленський.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що 8 жовтня Мінськ вручив українському послу Ігорю Кизиму дипломатичну ноту, в якій звинуватив Україну в нібито підготовці до удару по території Білорусі.

Після цього Росія домовилася з Білоруссю про спільне розгортання військ.

Більш детально про нові плани РФ розмістити своїх солдатів у Білорусі можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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Зеленський запропонував G7 розмістити спостерігачів на кордоні з Білоруссю
Зеленський запропонував G7 розмістити спостерігачів на кордоні з Білоруссю
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