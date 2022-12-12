У Білорусі медикам почали вручати повістки до військкоматів

У Білорусі відбуваються перевірки даних медичних працівників, які перебувають на військовому обліку. Медиків викликають до військкоматів, інформацію про них збирають у родичів і знайомих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram -канал білоруської медичної ініціативи "Белые халаты.News".

"Під призов потрапляють навіть жінки - як лікарі, так і медсестри. Термін на збори - від 10 днів. Також військкомат уточнює розміри одягу та взуття медпрацівників. Відомі випадки, коли медиків цілими відділеннями приписували до військової частини", - йдеться в повідомленні.

Наразі, як пише Telegram-канал, поки що невідомі випадки відправлення медичних працівників безпосередньо у регіони воєнних дій, проте ініціативні медики Білорусі нагадують своїм колегам, що "на Білорусь ніхто не нападе, немає жодних зовнішніх ворогів, окрім вигаданих пропагандою".

Вони закликають лікарів та медичний персонал у разі примусу до виконання злочинних наказів не давати втягувати себе у війну.

"Пам'ятайте: ніхто з цих людей не візьме на себе відповідальність за ваші дії. Режим ставиться до людей як до витратного матеріалу", - наголошують "Белые халаты.News".