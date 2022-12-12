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У Білорусі медикам почали вручати повістки до військкоматів

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Білорусь, Понеділок 12 грудня 2022 15:22
У Білорусі медикам почали вручати повістки до військкоматів Фото: білоруські медики отримують повістки з місцевих військкоматів (GettyImage)
Автор: Тетяна Зарембо

У Білорусі відбуваються перевірки даних медичних працівників, які перебувають на військовому обліку. Медиків викликають до військкоматів, інформацію про них збирають у родичів і знайомих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал білоруської медичної ініціативи "Белые халаты.News".

"Під призов потрапляють навіть жінки - як лікарі, так і медсестри. Термін на збори - від 10 днів. Також військкомат уточнює розміри одягу та взуття медпрацівників. Відомі випадки, коли медиків цілими відділеннями приписували до військової частини", - йдеться в повідомленні.

Наразі, як пише Telegram-канал, поки що невідомі випадки відправлення медичних працівників безпосередньо у регіони воєнних дій, проте ініціативні медики Білорусі нагадують своїм колегам, що "на Білорусь ніхто не нападе, немає жодних зовнішніх ворогів, окрім вигаданих пропагандою".

Вони закликають лікарів та медичний персонал у разі примусу до виконання злочинних наказів не давати втягувати себе у війну.

"Пам'ятайте: ніхто з цих людей не візьме на себе відповідальність за ваші дії. Режим ставиться до людей як до витратного матеріалу", - наголошують "Белые халаты.News".

Сьогодні, 12 грудня, РБК-Україна повідомляло, що у Білорусі знову розпочали переміщення російської військової техніки в рамках так званого регіонального угруповання військ. Техніку переганяють ближче до кордону з Україною.

Нагадаємо, 7 грудня у Білорусі заявили про чергове переміщення військової техніки, посилаючись на контртерористичну загрозу.

Раніше ми писали, що на державних підприємствах Білорусі почали збирати гроші для потреб громадської організації, яка опікується білоруськими ветеранами бойових дій. Насправді кошти призначені для закупівлі амуніції та форми мобілізованим російським військовим.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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