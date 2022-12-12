В Беларуси медикам начали вручать повестки в военкоматы

В Беларуси проходят проверки данных медицинских работников, состоящих на военном учете. Медиков вызывают в военкоматы, информацию о них собирают у родственников и знакомых.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram -канал белорусской медицинской инициативы "Белые халаты.News".

"Под призыв попадают даже женщины - как врачи, так и медсестры. Срок на сборы - от 10 дней. Также военкомат уточняет размеры одежды и обуви медработников. Известны случаи, когда медиков целыми отделениями приписывали в воинскую часть", - говорится в сообщении.

В настоящее время, как пишет Telegram-канал, пока неизвестны случаи отправки медицинских работников непосредственно в регионы военных действий, однако инициативные медики Беларуси напоминают своим коллегам, что "на Беларусь никто не нападет, нет никаких внешних врагов, кроме придуманных пропагандой".

Они призывают врачей и медицинский персонал при принуждении к исполнению преступных приказов не давать втягивать себя в войну.

"Помните: никто из этих людей не возьмет на себя ответственность за ваши действия. Режим относится к людям как к расходному материалу", - подчеркивают "Белые халаты.News".