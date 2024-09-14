У Білорусь знову залетів російський "Шахед"

Вночі близько 4:10 російський "Шахед" порушив повітряний простір Білорусі у районі селища Лоєв у Гомельській області. Дрон пробув у Білорусі близько 30 хвилин.

Безпілотник рухався у західному напрямку, а потім повернув на південний схід і повернувся в Україну. За даними аналітиків, "Шахед" полетів у район міста Славутич, де його помітили о 5:05.

Як зазначає моніторингова група, коли "Шахед" залетів у Білорусь, у небі над Гомельською областю чергував винищувач. Літак піднявся у небо з аеродрому "Барановичі" близько 3:40.

Варто додати, що це не вперше російські ударні дрони залітають у Білорусь під час обстрілів України. Декілька разів білоруська авіація знищувала "Шахеди".

Фото: карта польоту "Шахеда" у Білорусі (t.me/Hajun_BY)