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В Беларусь снова залетел российский "Шахед"

Фото: в Беларусь 14 сентября залетел российский "Шахед" (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В Беларусь снова залетел российский дрон-камикадзе во время ночной атаки на Украину. В этот момент в небе была белорусская авиация.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговую группу "Беларускі Гаюн".

Ночью около 4:10 российский "Шахед" нарушил воздушное пространство Беларуси в районе поселка Лоев в Гомельской области. Дрон пробыл в Беларуси около 30 минут.

Беспилотник двигался в западном направлении, а затем повернул на юго-восток и вернулся в Украину. По данным аналитиков, "Шахед" улетел в район города Славутич, где его заметили в 5:05.

Как отмечает мониторинговая группа, когда "Шахед" залетел в Беларусь, в небе над Гомельской областью дежурил истребитель. Самолет поднялся в небо с аэродрома "Барановичи" около 3:40.

Стоит добавить, что это не первый раз российские ударные дроны залетают в Беларусь во время обстрелов Украины. Несколько раз белорусская авиация уничтожала "Шахеды".

Фото: карта полета "Шахеда" в Беларуси (t.me/Hajun_BY)

Ночная атака врага

В ночь на 14 сентября Россия выпустила по Украине 76 дронов-камикадзе, пуски были из разных направлений. Силы противовоздушной обороны 72 "Шахеды", еще два дрона были локационно потеряны, а два вернулись в Россию.

В Киевской области упали обломки дронов, были зафиксированы повреждения. В Киеве в Оболонском районе также обнаружили обломки.

В Одессе и области обломки "Шахедов" упали в нескольких локациях. К счастью, обошлось без пострадавших.

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