Росія вночі запустила по Україні 76 "Шахедів": скільки збила ППО

Російські війська в ніч проти 14 вересня запустили Україною 76 "Шахедів". ППО не збила чотири з них.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ .

Крім того, два ворожі безпілотники були локаційно втрачені на території України, ще два повернулися в Росію.

"В результаті протиповітряного бою збито 72 ворожі ударні БПЛА у межах Одеської, Миколаївської, Херсонської, Полтавської, Харківської, Київської, Донецької, Житомирської, Дніпропетровської, Черкаської, Вінницької та Сумської областей", - додали у Повітряних силах.

"У ніч на 14 вересня противник атакував ударними БПЛА типу "Shahed". Усього радіотехнічними військами Повітряних сил виявлено та здійснено супровід 76 "Шахедів" із напрямків Курськ, Єйськ, Чауда", - йдеться у повідомленні.

Обстріл РФ по Україні

Російські війська в ніч проти 14 вересня масовано атакували Україну дронами-камікадзе. На цей раз ракети окупанти не застосовували.

ППО працювала на підступах до Києва та в області. При цьому в Оболонському районі Києва фіксувалося падіння уламків російських дронів.

Раніше на масовану атаку дронів відреагував президент України Володимир Зеленський.

Додамо, що в ніч проти 13 вересня російські війська також атакували Україну виключно "Шахедами". Тоді РФ запустила 26 дронів по Україні, 24 з яких збили ППО.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.