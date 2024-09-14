У Києві уламки дрона ворога впали на територію комунального підприємства

У Києві через ворожу атаку із застосуванням "Шахедів" та на тлі роботи ППО фіксують падіння уламків ворожих цілей. Це сталося в Оболонському районі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київського міського голови Віталія Кличка.

За словами мера, фрагменти повітряних цілей противника впали на територію комунального підприємства у цьому районі. Обійшлося без загоряння.

"В Оболонському районі столиці уламки БпЛА впали на територію комунального підприємства. Пожежі немає", - розповів мер.

Він додав, що на місце події були відправлені екстрені служби.

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Пізніше керівник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко розповів, що у столиці через "Шахедну" атаку даних щодо потерпілих чи руйнувань немає.

В КМВА зазначили, що в передмісті Києва працювала ППО, і було зафіксовано падіння уламків на межі міста та області, за межами житлової забудови.

Також чиновник додав, що ворожа повітряна атака триває.

Атака "Шахедів" на Київ та робота ППО

Нагадаємо, на тлі повітряної тривоги у багатьох областях України у ніч проти 14 вересня через запуск російськими окупантами "Шахедів" сигнал про загрозу повітряних атак залунав і в столиці. Це сталося близько 01.38.

Згодом стало відомо про роботу протиповітряної оборони як у Києві, так і в області. У столиці було чути вибухи.

Також раніше повідомлялося, що в ЗСУ заявляли про роботу ППО і на півдні України через атаку "Шахедів", а в районі Одеси пролунало кілька вибухів.