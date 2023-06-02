ua ru
Пт, 02 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Білорусь знову продовжила військові навчання з РФ

Новость на русском →
Білорусь, П'ятниця 02 червня 2023 18:08
Білорусь знову продовжила військові навчання з РФ Фото: Білорусь знову продовжила військові навчання з РФ (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Білорусь вкотре продовжила спільні зі Збройними силами Росії військові навчання. Вони триватимуть як мінімум до 11 червня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Беларускі Гаюн".

Повідомляється, що 3-4 червня будуть вихідними для деяких полігонів, а інші продовжують працювати без перерви. Зокрема, "Доманово", "Лепельський, "Осиповичський" та "Обуз-Ліснівський".

Навчання на білоруських полігонах продовжують з 5 червня до:

  • 227 загальновійськовий полігон "Борисівський" (Борисівський район) до 10.06;
  • Полігон "Гозький" 6 омбр. (Гродненський район) до 09.06;
  • Полігон "Брестський" 38 одшбр. (Брестський район) до 10:06;
  • Полігон "Осиповичський" 51 абр. (Осиповичський район) до 11.06;
  • 212-й авіаційний полігон "Німан" (Новогрудський район) до 09.06;
  • 230 загальновійськовий полігон "Обуз-Ліснівський" (Барановичський район) до 11.06;
  • 174 навчальний полігон ВПС та військ ППО "Доманова" (Івацевичський район) до 11.06;
  • Полігон "Лепельський" 19 омбр. (Лепельський район) до 11.06.

Зазначимо, що навчання продовжують з 29 квітня 2022 року. Усього вони тривають вже 58 тижнів.

Білорусь знову продовжила військові навчання з РФФото: Білорусь продовжила військові навчання з РФ до 11 червня (t.me/Hajun_BY)

Роль Білорусі у війні РФ проти України

Протягом усього періоду повномасштабної війни Росія використовувала територію Білорусі для завдання ударів по Україні. До того ж у Білорусі тривають навчання та ротація російських військових, а також зберігається їхня техніка та озброєння.

При цьому нещодавно РФ поновила перекидання ешелонів військових з Білорусі на передову. До того ж Росія перекинула під Мінськ 10 винищувачів.

Окрім того, Москва та Мінськ підписали документ про розміщення ядерної зброї в Білорусі. Країні передано ракетний комплекс "Іскандер-М", здатний використовувати ракети з ядерною зброєю.

А також 30 травня білоруські військові розпочали навчання, на яких вони тренуватимуться завдання ракетних ударів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Білорусь
NEWS
Україна може отримати від Німеччини бронетранспортери Fuchs
Україна може отримати від Німеччини бронетранспортери Fuchs
DAILY
Юрій Малашко: Росіяни бояться контрнаступу України в Запорізькій області
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Юрій Малашко: Росіяни бояться контрнаступу України в Запорізькій області