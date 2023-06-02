Беларусь снова продлила военные учения с РФ
Беларусь еще раз продлила совместные с Вооруженными силами России военные учения. Они продлятся как минимум до 11 июня.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Белорусский Гаюн".
Сообщается, что 3-4 июня будут выходными для некоторых полигонов, а другие продолжают работать без перерыва. В частности, "Доманово", "Лепельский, "Осиповичский" и "Обуз-Лесновский".
Обучение на белорусских полигонах продолжают с 5 июня до:
- 227 общевойсковой полигон "Борисовский" (Борисовский район) до 10.06;
- Полигон "Гожский" 6 омбр. (Гродненский район) до 09.06;
- Полигон "Брестский" 38 едшбр. (Брестский район) до 10:06;
- Полигон "Осиповичский" 51 абр. (Осиповичский район) до 11:06;
- 212-й авиационный полигон "Неман" (Новогрудский район) до 09.06;
- 230 общевойсковой полигон "Обуз-Лесневский" (Барановичский район) до 11.06;
- 174 учебный полигон ВВС и войск ПВО "Доманова" (Ивацевичский район) до 11.06;
- Полигон "Лепельский" 19 омбр. (Лепельский район) до 11:06.
Отметим, что обучение продолжается с 29 апреля 2022 года. Всего они продолжаются уже 58 недель.
Фото: Беларусь продлила военные учения с РФ до 11 июня (t.me/Hajun_BY)
Роль Беларуси в войне РФ против Украины
В течение всего периода полномасштабной войны Россия использовала территорию Беларуси для нанесения ударов по Украине. К тому же, в Беларуси продолжаются обучение и ротация российских военных, а также сохраняется их техника и вооружение.
При этом недавно РФ возобновила опрокидывание эшелонов военных из Беларуси на передовую. К тому же Россия перебросила под Минск 10 истребителей.
Кроме того, Москва и Минск подписали документ о размещении ядерного оружия в Беларуси. Стране передан ракетный комплекс "Искандер-М", способный использовать ракеты с ядерным оружием.
А также 30 мая белорусские военные начали обучение, на котором они будут тренироваться нанесению ракетных ударов.
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