Російські війська атакували Україну 80 дронами з трьох напрямків. Скільки збила ППО

Фото: ППО збила 41 дрон під час атаки РФ по Україні 27 жовтня (Віталій Носач, РБК-Україна)

Російські війська запустили Україною 80 дронів відразу з трьох напрямків. ППО збила половину з них.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

"У ніч на 27 жовтня противник атакував 80-ма ударними БПЛА типу "Shahed" та безпілотниками невстановленого типу із напрямків Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ", - йдеться у повідомленні. Як відпрацювала ППО Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України. "Станом на 09.30 підтверджено збиття 41 ворожого БПЛА", - констатували військові. Крім того, 32 російських безпілотника локаційно втрачено, один полетів у напрямку Білорусі. ППО працювала в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Київській, Сумській, Кіровоградській, Черкаській, Житомирській, Хмельницькій та Чернігівській областях. Більшість ворожих БПЛА збито в Одеській та Київській областях. Новина доповнюється...