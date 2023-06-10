Білорусь вкотре продовжила військові навчання з Росією

Білорусь вкотре продовжила спільні зі Збройними силами Росії військові навчання. Вони триватимуть щонайменше до 18 червня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Беларускі Гаюн".
Як пише моніторингова група, 10-11 червня стали вихідними для деяких полігонів, а інші продовжують працювати без перерви, а саме:
Продовження навчання навчань на білоруських полігонах на поточний момент із 12 червня і до:
Зазначається, що загальна кількість продовжень становить вже 59 тижнів.
Роль Білорусі у війні РФ проти України
З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, країна окупант використовувала територію Білорусі для завдання ударів по нашій землі. В Білорусі тривають навчання та ротація російських військових, а також зберігається їхня техніка та озброєння.
В середині травня Росія поновила перекидання ешелонів військових з Білорусі на передову. Ще пізніше ворог перекинув на авіаційну базу під Мінськ десять одиниць винищувачів.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.