Беларусь еще раз продолжила военные учения с Россией

Как пишет мониторинговая группа, 10-11 июня стали выходными для некоторых полигонов, а другие продолжают работать без перерыва, а именно:

"Доманово";

"Лепельский";

"Осиповичский";

"Обуз-Лесновский".

Продление учений на беларусских полигонах на текущий момент с 12 июня и до:

227 общевойсковой полигон "Борисовский" (Борисовский район) до 17.06;

полигон "Гожский" 6 омбр. (Гродненский район) до 16.06;

полигон "Брестский" 38 одшбр. (Брестский район) до 17.06;

полигон "Осиповичский" 51 абр. (Осиповичский район) до 18.06;

212-й авиационный полигон "Неман" (Новогрудский район) до 16.06;

230 общевойсковой полигон "Обуз-Лесновский" (Барановичский район) до 18.06;

174 учебный полигон ВВС и войск ПВО "Доманово" (Ивацевичский район) до 18.06;

полигон "Лепельский" 19 омбр. (Лепельский район) до 18.06

Отмечается, что общее количество продолжений составляет 59 недель.

Роль Беларуси в войне РФ против Украины

С начала полномасштабного вторжения России в Украину страна оккупант использовала территорию Беларуси для нанесения ударов по нашей земле. В Беларуси продолжаются учения и ротация российских военных, а также сохраняется их техника и вооружение.

В середине мая Россия возобновила перебрасывание эшелонов военных из Беларуси на передовую. Еще позже враг перебросил на авиационную базу под Минск десять единиц истребителей.