Беларусь еще раз продолжила военные учения с Россией

Беларусь еще раз продолжила совместные с Вооруженными силами России военные учения. Они продлятся, по меньшей мере, до 18 июня.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Белорусский Гаюн" .
Как пишет мониторинговая группа, 10-11 июня стали выходными для некоторых полигонов, а другие продолжают работать без перерыва, а именно:
Продление учений на беларусских полигонах на текущий момент с 12 июня и до:
Отмечается, что общее количество продолжений составляет 59 недель.
Роль Беларуси в войне РФ против Украины
С начала полномасштабного вторжения России в Украину страна оккупант использовала территорию Беларуси для нанесения ударов по нашей земле. В Беларуси продолжаются учения и ротация российских военных, а также сохраняется их техника и вооружение.
В середине мая Россия возобновила перебрасывание эшелонов военных из Беларуси на передовую. Еще позже враг перебросил на авиационную базу под Минск десять единиц истребителей.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.