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Білорусь вкотре продовжила військові навчання з Росією

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Субота 10 червня 2023 14:16
Білорусь вкотре продовжила військові навчання з Росією Фото: Білорусь вкотре продовжила військові навчання з Росією (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Білорусь вкотре продовжила спільні зі Збройними силами Росії військові навчання. Вони триватимуть щонайменше до 18 червня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Беларускі Гаюн".

Як пише моніторингова група, 10-11 червня стали вихідними для деяких полігонів, а інші продовжують працювати без перерви, а саме:

  • "Доманове";
  • "Лепельський";
  • "Осиповицький";
  • "Обуз-Ліснівський".

Продовження навчання навчань на білоруських полігонах на поточний момент із 12 червня і до:

  • 227 загальновійськовий полігон "Борисовський" (Борисовський район) до 17.06;
  • полігон "Гожський" 6 омбр. (Гродненський район) до 16.06;
  • полігон "Брестський" 38 одшбр. (Брестський район) до 17.06;
  • полігон "Осиповицький" 51 абр. (Осиповицький район) до 18.06;
  • 212-й авіаційний полігон "Німан" (Новогрудський район) до 16.06;
  • 230 загальновійськовий полігон "Обуз-Ліснівський" (Барановицький район) до 18.06;
  • 174 навчальний полігон ВПС і військ ППО "Доманове" (Івацевицький район) до 18.06;
  • полігон "Лепельський" 19 омбр. (Лепельський район) до 18.06;

Зазначається, що загальна кількість продовжень становить вже 59 тижнів.

Роль Білорусі у війні РФ проти України

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, країна окупант використовувала територію Білорусі для завдання ударів по нашій землі. В Білорусі тривають навчання та ротація російських військових, а також зберігається їхня техніка та озброєння.

В середині травня Росія поновила перекидання ешелонів військових з Білорусі на передову. Ще пізніше ворог перекинув на авіаційну базу під Мінськ десять одиниць винищувачів.

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