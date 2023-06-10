Білорусь вкотре продовжила військові навчання з Росією

Білорусь вкотре продовжила спільні зі Збройними силами Росії військові навчання. Вони триватимуть щонайменше до 18 червня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Беларускі Гаюн" .

Як пише моніторингова група, 10-11 червня стали вихідними для деяких полігонів, а інші продовжують працювати без перерви, а саме:

"Доманове";

"Лепельський";

"Осиповицький";

"Обуз-Ліснівський".

Продовження навчання навчань на білоруських полігонах на поточний момент із 12 червня і до:

227 загальновійськовий полігон "Борисовський" (Борисовський район) до 17.06;

полігон "Гожський" 6 омбр. (Гродненський район) до 16.06;

полігон "Брестський" 38 одшбр. (Брестський район) до 17.06;

полігон "Осиповицький" 51 абр. (Осиповицький район) до 18.06;

212-й авіаційний полігон "Німан" (Новогрудський район) до 16.06;

230 загальновійськовий полігон "Обуз-Ліснівський" (Барановицький район) до 18.06;

174 навчальний полігон ВПС і військ ППО "Доманове" (Івацевицький район) до 18.06;

полігон "Лепельський" 19 омбр. (Лепельський район) до 18.06;

Зазначається, що загальна кількість продовжень становить вже 59 тижнів.

Роль Білорусі у війні РФ проти України

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, країна окупант використовувала територію Білорусі для завдання ударів по нашій землі. В Білорусі тривають навчання та ротація російських військових, а також зберігається їхня техніка та озброєння.

В середині травня Росія поновила перекидання ешелонів військових з Білорусі на передову. Ще пізніше ворог перекинув на авіаційну базу під Мінськ десять одиниць винищувачів.