Беларусь еще раз продолжила военные учения с Россией
Беларусь еще раз продолжила совместные с Вооруженными силами России военные учения. Они продлятся, по меньшей мере, до 18 июня.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Белорусский Гаюн" .
Как пишет мониторинговая группа, 10-11 июня стали выходными для некоторых полигонов, а другие продолжают работать без перерыва, а именно:
- "Доманово";
- "Лепельский";
- "Осиповичский";
- "Обуз-Лесновский".
Продление учений на беларусских полигонах на текущий момент с 12 июня и до:
- 227 общевойсковой полигон "Борисовский" (Борисовский район) до 17.06;
- полигон "Гожский" 6 омбр. (Гродненский район) до 16.06;
- полигон "Брестский" 38 одшбр. (Брестский район) до 17.06;
- полигон "Осиповичский" 51 абр. (Осиповичский район) до 18.06;
- 212-й авиационный полигон "Неман" (Новогрудский район) до 16.06;
- 230 общевойсковой полигон "Обуз-Лесновский" (Барановичский район) до 18.06;
- 174 учебный полигон ВВС и войск ПВО "Доманово" (Ивацевичский район) до 18.06;
- полигон "Лепельский" 19 омбр. (Лепельский район) до 18.06
Отмечается, что общее количество продолжений составляет 59 недель.
Роль Беларуси в войне РФ против Украины
С начала полномасштабного вторжения России в Украину страна оккупант использовала территорию Беларуси для нанесения ударов по нашей земле. В Беларуси продолжаются учения и ротация российских военных, а также сохраняется их техника и вооружение.
В середине мая Россия возобновила перебрасывание эшелонов военных из Беларуси на передовую. Еще позже враг перебросил на авиационную базу под Минск десять единиц истребителей.
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