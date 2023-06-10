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Беларусь еще раз продолжила военные учения с Россией

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Суббота 10 июня 2023 14:16
Беларусь еще раз продолжила военные учения с Россией Фото: Беларусь еще раз продолжила военные учения с Россией (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Беларусь еще раз продолжила совместные с Вооруженными силами России военные учения. Они продлятся, по меньшей мере, до 18 июня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Белорусский Гаюн" .

Как пишет мониторинговая группа, 10-11 июня стали выходными для некоторых полигонов, а другие продолжают работать без перерыва, а именно:

  • "Доманово";
  • "Лепельский";
  • "Осиповичский";
  • "Обуз-Лесновский".

Продление учений на беларусских полигонах на текущий момент с 12 июня и до:

  • 227 общевойсковой полигон "Борисовский" (Борисовский район) до 17.06;
  • полигон "Гожский" 6 омбр. (Гродненский район) до 16.06;
  • полигон "Брестский" 38 одшбр. (Брестский район) до 17.06;
  • полигон "Осиповичский" 51 абр. (Осиповичский район) до 18.06;
  • 212-й авиационный полигон "Неман" (Новогрудский район) до 16.06;
  • 230 общевойсковой полигон "Обуз-Лесновский" (Барановичский район) до 18.06;
  • 174 учебный полигон ВВС и войск ПВО "Доманово" (Ивацевичский район) до 18.06;
  • полигон "Лепельский" 19 омбр. (Лепельский район) до 18.06

Отмечается, что общее количество продолжений составляет 59 недель.

Роль Беларуси в войне РФ против Украины

С начала полномасштабного вторжения России в Украину страна оккупант использовала территорию Беларуси для нанесения ударов по нашей земле. В Беларуси продолжаются учения и ротация российских военных, а также сохраняется их техника и вооружение.

В середине мая Россия возобновила перебрасывание эшелонов военных из Беларуси на передовую. Еще позже враг перебросил на авиационную базу под Минск десять единиц истребителей.

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