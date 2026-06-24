Білорусь вимкнула ретранслятори для "Шахедів", - Зеленський

"Отже, за наявною інформацією, яку мені доповідав головком (Олександр Сирський - ред.), а також розвідка, з 22 червня відповідні ретранслятори припинили свою роботу на території Білорусі", - розповів голова держави.

Президент додав, що не знає, чи демонтували такі ретранслятори. Але Україна "над цим працює", а він сам уважно стежить за ситуацією та отримує щоденні доповіді.

"Факт, що ретранслятори на сьогодні не працюють", - наголосив Зеленський.

Фото: Зеленський зробив заяву про ретранслятори для "Шахедів" на території Білорусі (РБК-Україна)

Ультиматум Зеленського

Нагадаємо, 19 червня президент України Володимир Зеленський вимагав від самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, щоб з території Білорусі прибрали ретранслятори, за допомогою яких Росія наводить "Шахеди" на об'єкти цивільної інфраструктури України.

Голова української держави наголошував, що його вимогу можна здійснити за тиждень. Також він пригрозив, що в іншому випадку Україна прибере ретранслятори сама.