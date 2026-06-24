Білорусь вимкнула ретранслятори для "Шахедів", - Зеленський

З початку цього тижня на території Білорусі перестали працювати ретранслятори, які Росія використала для ударів "Шахедами" по Україні.
Як передає РБК-Україна, про це президент України Володимир Зеленський заявив, відповідаючи на запитання журналістів.
"Отже, за наявною інформацією, яку мені доповідав головком (Олександр Сирський - ред.), а також розвідка, з 22 червня відповідні ретранслятори припинили свою роботу на території Білорусі", - розповів голова держави.
Президент додав, що не знає, чи демонтували такі ретранслятори. Але Україна "над цим працює", а він сам уважно стежить за ситуацією та отримує щоденні доповіді.
"Факт, що ретранслятори на сьогодні не працюють", - наголосив Зеленський.
Нагадаємо, 19 червня президент України Володимир Зеленський вимагав від самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, щоб з території Білорусі прибрали ретранслятори, за допомогою яких Росія наводить "Шахеди" на об'єкти цивільної інфраструктури України.
Голова української держави наголошував, що його вимогу можна здійснити за тиждень. Також він пригрозив, що в іншому випадку Україна прибере ретранслятори сама.
Сьогодні, 24 червня, білоруські ЗМІ звернули увагу, що Росія перестала запускати свої ударні безпілотники вздовж білорусько-українського кордону. Такі спостереження у коментарі РБК-Україна підтвердив речник ДПСУ Андрій Демченко.
Жодних офіційних заяв з боку білоруських чиновників поки що не було.