RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Беларусь выключила ретрансляторы для "Шахедов", - Зеленский

19:16 24.06.2026 Ср
2 мин
Президент рассказал о докладе разведки и Сырского по ретрансляторам
aimg Иван Носальский
Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)

С начала этой недели на территории Беларуси перестали работать ретрансляторы, которые Россия использовала для ударов "Шахедами" по Украине.

Как передает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил, отвечая на вопросы журналистов.

"Значит, по имеющейся информации, которую мне докладывал главком (Александр Сырский - ред.), а также разведка, с 22 июня соответствующие ретрансляторы прекратили свою работу на территории Беларуси", - рассказал глава государства.

Президент добавил, что не знает, демонтировали ли такие ретрансляторы. Но Украина "над этим работает", а он сам внимательно следит за ситуацией и получает ежедневные доклады.

"Факт, что ретрансляторы на сегодняшний день не работают", - подчеркнул Зеленский.

Фото: Зеленский сделал заявление о ретрансляторах для "Шахедов" на территории Беларуси (РБК-Украина)

Ультиматум Зеленского

Напомним, 19 июня президент Украины Владимир Зеленский потребовал от самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, чтобы с территории Беларуси убрали ретрансляторы, при помощи которых Россия наводит "Шахеды" на объекты гражданской инфраструктуры Украины.

Глава украинского государства подчеркивал, что его требование можно осуществить за неделю. Также он пригрозил, что в ином случае Украина уберет ретрансляторы сама.

Сегодня, 24 июня, белорусские СМИ обратили внимание, что Россия перестала запускать свои ударные беспилотники вдоль белорусско-украинской границы. Такие наблюдения в комментарии РБК-Украина подтвердил спикер ГПСУ Андрей Демченко.

Никаких официальных заявлений со стороны белорусских чиновников пока не было.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Владимир ЗеленскийРоссийская ФедерацияБеларусьВойна в УкраинеАтака дронов