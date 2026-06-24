Беларусь выключила ретрансляторы для "Шахедов", - Зеленский

"Значит, по имеющейся информации, которую мне докладывал главком (Александр Сырский - ред.), а также разведка, с 22 июня соответствующие ретрансляторы прекратили свою работу на территории Беларуси", - рассказал глава государства.

Президент добавил, что не знает, демонтировали ли такие ретрансляторы. Но Украина "над этим работает", а он сам внимательно следит за ситуацией и получает ежедневные доклады.

"Факт, что ретрансляторы на сегодняшний день не работают", - подчеркнул Зеленский.

Фото: Зеленский сделал заявление о ретрансляторах для "Шахедов" на территории Беларуси (РБК-Украина)

Ультиматум Зеленского

Напомним, 19 июня президент Украины Владимир Зеленский потребовал от самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, чтобы с территории Беларуси убрали ретрансляторы, при помощи которых Россия наводит "Шахеды" на объекты гражданской инфраструктуры Украины.

Глава украинского государства подчеркивал, что его требование можно осуществить за неделю. Также он пригрозил, что в ином случае Украина уберет ретрансляторы сама.