ua en ru
Ср, 24 июня Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Беларусь выключила ретрансляторы для "Шахедов", - Зеленский

19:16 24.06.2026 Ср
2 мин
Президент рассказал о докладе разведки и Сырского по ретрансляторам
aimg Иван Носальский
Беларусь выключила ретрансляторы для "Шахедов", - Зеленский Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

С начала этой недели на территории Беларуси перестали работать ретрансляторы, которые Россия использовала для ударов "Шахедами" по Украине.

Как передает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил, отвечая на вопросы журналистов.

"Значит, по имеющейся информации, которую мне докладывал главком (Александр Сырский - ред.), а также разведка, с 22 июня соответствующие ретрансляторы прекратили свою работу на территории Беларуси", - рассказал глава государства.

Президент добавил, что не знает, демонтировали ли такие ретрансляторы. Но Украина "над этим работает", а он сам внимательно следит за ситуацией и получает ежедневные доклады.

"Факт, что ретрансляторы на сегодняшний день не работают", - подчеркнул Зеленский.

Беларусь выключила ретрансляторы для &quot;Шахедов&quot;, - ЗеленскийФото: Зеленский сделал заявление о ретрансляторах для "Шахедов" на территории Беларуси (РБК-Украина)

Ультиматум Зеленского

Напомним, 19 июня президент Украины Владимир Зеленский потребовал от самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, чтобы с территории Беларуси убрали ретрансляторы, при помощи которых Россия наводит "Шахеды" на объекты гражданской инфраструктуры Украины.

Глава украинского государства подчеркивал, что его требование можно осуществить за неделю. Также он пригрозил, что в ином случае Украина уберет ретрансляторы сама.

Сегодня, 24 июня, белорусские СМИ обратили внимание, что Россия перестала запускать свои ударные беспилотники вдоль белорусско-украинской границы. Такие наблюдения в комментарии РБК-Украина подтвердил спикер ГПСУ Андрей Демченко.

Никаких официальных заявлений со стороны белорусских чиновников пока не было.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Владимир Зеленский Российская Федерация Беларусь Война в Украине Атака дронов
Новости
Россия стягивает ПВО к Москве и Керченскому мосту, ослабляя другие направления, - Зеленский
Россия стягивает ПВО к Москве и Керченскому мосту, ослабляя другие направления, - Зеленский
Аналитика
Известная сеть магазинов "у дома" на пороге банкротства: что ждет ритейлера
Ирина Костюченкокорреспондентка раздела "Бизнес" Известная сеть магазинов "у дома" на пороге банкротства: что ждет ритейлера