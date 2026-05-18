Беларусь становится ядерным плацдармом: Украина отреагировала на учения Минска и Москвы

18:01 18.05.2026 Пн
Учения создают угрозу системе нераспространения ЯО и международной безопасности
Анастасия Никончук
Беларусь становится ядерным плацдармом: Украина отреагировала на учения Минска и Москвы Фото: армия Беларуси (GettyImages)
Размещение Россией тактического ядерного оружия на территории Беларуси и проведение совместных ядерных учений формируют серьезный вызов существующей системе глобальной безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию МИД Украины.

Нарушение ДНЯО

В МИД подчеркнули, что совместная отработка ядерных сценариев противоречит ключевым положениям Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

Речь идет о запрете передачи контроля над ядерными технологиями государствам без ядерного статуса.

Беларусь как элемент ядерной стратегии РФ

В МИД отметили, что размещение тактического ядерного оружия РФ на территории Беларуси у границ НАТО фактически меняет архитектуру региональной безопасности.

Такой шаг, по оценке ведомства, создает опасный прецедент для других государств.

Возможные последствия и реакция

В МИД заявили, что подобные действия подрывают международное право и усиливают напряженность.

В качестве ответа рассматривается усиление санкционного давления на Россию и Беларусь, увеличение поддержки Украины, а также расширение присутствия союзников НАТО на восточном фланге и углубление сотрудничества с Киевом в сфере безопасности.

Отметим, что в Беларуси стартовали учения воинских подразделений по отработке вопросов боевого применения ядерного оружия и ядерного обеспечения с участием российской стороны.

Напоминаем, что вечером 2 мая с территории Беларуси в воздушное пространство Украины зафиксировано проникновение воздушного шара, который, по имеющимся данным, используется как ретранслятор и может обеспечивать поддержку российских воздушных средств поражения.

МИД Украины Беларусь Ядерные испытания Война в Украине
30 гривен за поездку: в Киеве хотят кардинально пересмотреть тарифы на проезд
30 гривен за поездку: в Киеве хотят кардинально пересмотреть тарифы на проезд
