Беларусь становится ядерным плацдармом: Украина отреагировала на учения Минска и Москвы

Размещение Россией тактического ядерного оружия на территории Беларуси и проведение совместных ядерных учений формируют серьезный вызов существующей системе глобальной безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию МИД Украины.

Нарушение ДНЯО

В МИД подчеркнули, что совместная отработка ядерных сценариев противоречит ключевым положениям Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

Речь идет о запрете передачи контроля над ядерными технологиями государствам без ядерного статуса.

Беларусь как элемент ядерной стратегии РФ

В МИД отметили, что размещение тактического ядерного оружия РФ на территории Беларуси у границ НАТО фактически меняет архитектуру региональной безопасности.

Такой шаг, по оценке ведомства, создает опасный прецедент для других государств.

Возможные последствия и реакция

В МИД заявили, что подобные действия подрывают международное право и усиливают напряженность.

В качестве ответа рассматривается усиление санкционного давления на Россию и Беларусь, увеличение поддержки Украины, а также расширение присутствия союзников НАТО на восточном фланге и углубление сотрудничества с Киевом в сфере безопасности.