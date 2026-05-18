Беларусь совместно с РФ начала ядерные учения

В Беларуси начались учения воинских частей по боевому применению ядерного оружия и ядерного обеспечения. Они проводятся с привлечением российской стороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление белорусского министерства обороны.

Маневры проходят под руководством начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси. К тренировкам привлекли воинские части ракетных войск и авиации.

Отмечается, что главной целью мероприятий является повышение готовности к использованию современных средств поражения, в частности специальных боеприпасов. Также будет проверяться способность личного состава выполнять задачи и организовывать боевое применение из неплановых районов.

В ходе учений белорусские силы совместно с российской стороной отработают доставку ядерных боеприпасов и их подготовку к применению.

Главной особенностью станет проверка готовности к действиям в неподготовленных районах на всей территории Беларуси. Основной акцент сделают на отработке вопросов скрытности, перемещения на значительные расстояния и проведения расчетов.

В оборонном ведомстве Беларуси заявили, что эти тренировки являются плановым мероприятием подготовки в рамках союзного государства. В заявлении также говорится, что учения не направлены против третьих стран и не несут угроз безопасности в регионе.