Беларусь совместно с РФ начала ядерные учения

11:42 18.05.2026 Пн
Минск утверждает, что тренировки не направлены против третьих стран
Фото: военные учения в Беларуси (Getty Images)
В Беларуси начались учения воинских частей по боевому применению ядерного оружия и ядерного обеспечения. Они проводятся с привлечением российской стороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление белорусского министерства обороны.

Маневры проходят под руководством начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси. К тренировкам привлекли воинские части ракетных войск и авиации.

Отмечается, что главной целью мероприятий является повышение готовности к использованию современных средств поражения, в частности специальных боеприпасов. Также будет проверяться способность личного состава выполнять задачи и организовывать боевое применение из неплановых районов.

В ходе учений белорусские силы совместно с российской стороной отработают доставку ядерных боеприпасов и их подготовку к применению.

Главной особенностью станет проверка готовности к действиям в неподготовленных районах на всей территории Беларуси. Основной акцент сделают на отработке вопросов скрытности, перемещения на значительные расстояния и проведения расчетов.

В оборонном ведомстве Беларуси заявили, что эти тренировки являются плановым мероприятием подготовки в рамках союзного государства. В заявлении также говорится, что учения не направлены против третьих стран и не несут угроз безопасности в регионе.

Напомним, недавно белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что армию страны необходимо модернизировать современным вооружением. По его словам, без этого невозможно обеспечить эффективную оборону.

Кроме того, ранее Лукашенко во время совещания сообщил, что страна должна быть готова к полноценным боевым действиям. Диктатор также подписал указ о призыве офицеров запаса в белорусскую армию и пограничную службу.

