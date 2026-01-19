Білорусь слідом за Кремлем заявила, що її "запрошено" в Раду миру Трампа

За словами речника білоруського міністерства, Лукашенко сприйняв цю пропозицію "позитивно".

"Ми також розглядаємо цю пропозицію як визнання особистих заслуг і міжнародного авторитету глави білоруської держави. Пропозиція була доведена до відома президента Республіки Білорусь і сприйнята ним позитивно", - зазначив Варанков.

Він заявив, що Білорусь готова взяти участь у діяльності Ради миру. Речник білоруського МЗС додав, що країна зможе брати участь у глобальних процесах з врегулювання будь-яких міжнародних конфліктів.

Варанков зауважив, що це, в кінцевому підсумку, сприятиме побудові "нової архітектури безпеки, яку Білорусь активно просуває в останні роки".