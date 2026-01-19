Білорусь слідом за Кремлем заявила, що її "запрошено" в Раду миру Трампа

Президент США Дональд Трамп запросив самопроголошеного лідера Білорусі Олександра Лукашенка увійти до Ради миру щодо питань Гази.
Про це заявив прессекретар МЗС Білорусі Руслан Варанков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформагентство БелТА.
За словами речника білоруського міністерства, Лукашенко сприйняв цю пропозицію "позитивно".
"Ми також розглядаємо цю пропозицію як визнання особистих заслуг і міжнародного авторитету глави білоруської держави. Пропозиція була доведена до відома президента Республіки Білорусь і сприйнята ним позитивно", - зазначив Варанков.
Він заявив, що Білорусь готова взяти участь у діяльності Ради миру. Речник білоруського МЗС додав, що країна зможе брати участь у глобальних процесах з врегулювання будь-яких міжнародних конфліктів.
Варанков зауважив, що це, в кінцевому підсумку, сприятиме побудові "нової архітектури безпеки, яку Білорусь активно просуває в останні роки".
У четвер, 15 січня, Трамп оголосив про створення Ради миру, яка займатиметься контролем за післявоєнним управлінням Сектором Гази.
Водночас Bloomberg написало, що оскільки ХАМАС досі контролює майже половину Сектора Газа і відмовляється роззброюватися, перспективи міцного миру залишаються невизначеними.
Крім того, угруповання досі не повернуло останки останнього заручника, а це є найважливішою частиною першого етапу пропозиції Трампа.
Також Bloomberg повідомило, що держави-члени Ради миру обійматимуть свої місця строком до трьох років з можливістю поновлення. Це обмеження не поширюватиметься на країни, які протягом першого року внесуть понад 1 млрд доларів готівковими коштами.
У суботу, 17 січня, президенти Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган і Аргентини Хав’єр Мілей увійшли до списку світових лідерів, яких Трамп запросив до Ради миру щодо Сектору Гази.
Вчора, 18 січня, угорський прем'єр Віктор Орбан повідомив про запрошення Дональда Трампа включити Угорщину в роботу нової Ради миру.