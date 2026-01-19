Беларусь вслед за Кремлем заявила, что она "приглашена" в Совет мира Трампа

Совет мира Трампа

В четверг, 15 января, Трамп объявил о создании Совета мира, который будет заниматься контролем за послевоенным управлением Сектором Газа.

В то же время Bloomberg написало, что поскольку ХАМАС до сих пор контролирует почти половину Сектора Газа и отказывается разоружаться, перспективы прочного мира остаются неопределенными.

Кроме того, группировка до сих пор не вернула останки последнего заложника, а это является важнейшей частью первого этапа предложения Трампа.

Также Bloomberg сообщило, что государства-члены Совета мира будут занимать свои места сроком до трех лет с возможностью обновления. Это ограничение не будет распространяться на страны, которые в течение первого года внесут более 1 млрд долларов наличными средствами.

В субботу, 17 января, президенты Турции Реджеп Тайип Эрдоган и Аргентины Хавьер Милей вошли в список мировых лидеров, которых Трамп пригласил в Совет мира по Сектору Газа.

Вчера, 18 января, венгерский премьер Виктор Орбан сообщил о приглашении Дональда Трампа включить Венгрию в работу нового Совета мира.