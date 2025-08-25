ua en ru
Білорусь скорочує постачання палива в РФ, незважаючи на кризу у союзника, - розвідка

Понеділок 25 серпня 2025 15:54
Білорусь скорочує постачання палива в РФ, незважаючи на кризу у союзника, - розвідка Ілюстративне фото: Білорусь скорочує постачання бензину до Росії (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Білорусь на тлі паливної кризи в Росії діє акуратно в питанні експорту палива. Мінську вигідніше постачати бензин іншим країнам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Служби зовнішньої розвідки України.

У розвідці нагадали, що в Росії триває паливна криза. Зокрема, дефіцит бензину змушує місцеву владу вводити талони. При цьому оптові ціни з початку серпня зросли на 8%. Водночас заборона на продаж бензину не призвела до стабілізації ринку.

За даними СЗР, Білорусь могла б частково компенсувати дефіцит палива в Росії, але діє обережно. У другій половині серпня попит на білоруські нафтопродукти зріс, проте можливості НПЗ обмежені: вони виробляють 3-4 млн тонн бензину на рік, з яких 2 млн споживають усередині країни. Для порівняння, місячна потреба РФ - близько 3 млн тонн.

Економіка теж не на користь Москви. Білорусі вигідніше відправляти бензин до Китаю, Індії та Африки, де тонна коштує 1 300-1 900 доларів, тоді як у Росії пропонують менше 1 000 доларів. Навіть під час паливної кризи в березні 2024-го Мінськ відправив до РФ лише 3 тисячі тонн - це всього 0,1% місячної потреби.

Жорсткі ліміти на бензин

Нагадаємо, лише минулого тижня Служба зовнішньої розвідки повідомляла, що в окремих регіонах Росії, а також у тимчасово окупованому Криму ввели ліміти на бензин.

Тепер одна людина може купити максимум 10 літрів бензину.

Також у розвідці уточнювали, що на тлі кризи Росія змушена в терміновому порядку купувати паливо у Білорусі.

Російська Федерація Білорусь Бензин Паливо
