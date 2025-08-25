Білорусь скорочує постачання палива в РФ, незважаючи на кризу у союзника, - розвідка

У розвідці нагадали, що в Росії триває паливна криза. Зокрема, дефіцит бензину змушує місцеву владу вводити талони. При цьому оптові ціни з початку серпня зросли на 8%. Водночас заборона на продаж бензину не призвела до стабілізації ринку.

За даними СЗР, Білорусь могла б частково компенсувати дефіцит палива в Росії, але діє обережно. У другій половині серпня попит на білоруські нафтопродукти зріс, проте можливості НПЗ обмежені: вони виробляють 3-4 млн тонн бензину на рік, з яких 2 млн споживають усередині країни. Для порівняння, місячна потреба РФ - близько 3 млн тонн.

Економіка теж не на користь Москви. Білорусі вигідніше відправляти бензин до Китаю, Індії та Африки, де тонна коштує 1 300-1 900 доларів, тоді як у Росії пропонують менше 1 000 доларів. Навіть під час паливної кризи в березні 2024-го Мінськ відправив до РФ лише 3 тисячі тонн - це всього 0,1% місячної потреби.