ua en ru
Чт, 21 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Дефіцит навіть на Курилах. Росіянам ввели жорсткі ліміти на бензин, - розвідка

Четвер 21 серпня 2025 22:39
UA EN RU
Дефіцит навіть на Курилах. Росіянам ввели жорсткі ліміти на бензин, - розвідка Фото: у Росії загострюється паливна криза (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У Росії загострюється паливна криза. Москва вводить ліміти на бензин і змушена терміново закуповувати пальне у Білорусі.

Про це рповідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Служби зовнішньої розвідки України.

"РФ змушена терміново закуповувати пальне у Білорусі, яка нарощує поставки, користуючись ситуацією", - повідомила розвідка.

Зазначається, що після Криму, Забайкалля та Примор’я дефіцит бензину дістався й Курильських островів. З 20 серпня й там ввели обмеження: максимум 10 літрів на людину.

У пріоритеті - спецслужби, екстрені служби та підприємства.

"Для населення ж це ще одне підтвердження, що паливна криза стрімко поглиблюється", - зазначили у розвідці.

Паливна криза у Росії

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що удари України по нафтопереробних заводах вивели з ладу частину потужностей на території Росії. Ринок зіткнувся з гострою нестачею бензину.

Оптові ціни на бензин на Росії досягли рекордних значень. Тонна бензину А-95 на біржі 20 серпня коштувала на 55% більше, ніж на початку року, і на 8% більше, ніж на початку серпня.

Криза змусила Москву призупинити експорт бензину, щоб утримати перероблені продукти на внутрішньому ринку. Однак цей захід не зміг стримати зростання цін і загострення дефіциту.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Білорусь Бензин Курильские острова Паливо
Новини
Трамп розніс Байдена за затримку з дозволом Україні бити по території РФ
Трамп розніс Байдена за затримку з дозволом Україні бити по території РФ
Аналітика
Атомні амбіції Росії. Як санкції та конкуренти можуть зупинити "Росатом"
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Атомні амбіції Росії. Як санкції та конкуренти можуть зупинити "Росатом"