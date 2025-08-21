Дефіцит навіть на Курилах. Росіянам ввели жорсткі ліміти на бензин, - розвідка

У Росії загострюється паливна криза. Москва вводить ліміти на бензин і змушена терміново закуповувати пальне у Білорусі.

Про це рповідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Служби зовнішньої розвідки України.

"РФ змушена терміново закуповувати пальне у Білорусі, яка нарощує поставки, користуючись ситуацією", - повідомила розвідка. Зазначається, що після Криму, Забайкалля та Примор’я дефіцит бензину дістався й Курильських островів. З 20 серпня й там ввели обмеження: максимум 10 літрів на людину. У пріоритеті - спецслужби, екстрені служби та підприємства. "Для населення ж це ще одне підтвердження, що паливна криза стрімко поглиблюється", - зазначили у розвідці.