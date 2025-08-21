Дефіцит навіть на Курилах. Росіянам ввели жорсткі ліміти на бензин, - розвідка
У Росії загострюється паливна криза. Москва вводить ліміти на бензин і змушена терміново закуповувати пальне у Білорусі.
Про це рповідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Служби зовнішньої розвідки України.
"РФ змушена терміново закуповувати пальне у Білорусі, яка нарощує поставки, користуючись ситуацією", - повідомила розвідка.
Зазначається, що після Криму, Забайкалля та Примор’я дефіцит бензину дістався й Курильських островів. З 20 серпня й там ввели обмеження: максимум 10 літрів на людину.
У пріоритеті - спецслужби, екстрені служби та підприємства.
"Для населення ж це ще одне підтвердження, що паливна криза стрімко поглиблюється", - зазначили у розвідці.
Паливна криза у Росії
Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що удари України по нафтопереробних заводах вивели з ладу частину потужностей на території Росії. Ринок зіткнувся з гострою нестачею бензину.
Оптові ціни на бензин на Росії досягли рекордних значень. Тонна бензину А-95 на біржі 20 серпня коштувала на 55% більше, ніж на початку року, і на 8% більше, ніж на початку серпня.
Криза змусила Москву призупинити експорт бензину, щоб утримати перероблені продукти на внутрішньому ринку. Однак цей захід не зміг стримати зростання цін і загострення дефіциту.