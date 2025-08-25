ua en ru
Беларусь сокращает поставки топлива в РФ, несмотря на кризис у союзника, - разведка

Понедельник 25 августа 2025 15:54
Беларусь сокращает поставки топлива в РФ, несмотря на кризис у союзника, - разведка Иллюстративное фото: Беларусь сокращает поставки бензина в Россию (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Беларусь на фоне топливного кризиса в России действует аккуратно в вопросе экспорта топлива. Минску более выгодно поставлять бензин другим странам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Службы внешней разведки Украины.

В разведке напомнили, что в России продолжается топливный кризис. В частности, дефицит бензина вынуждает местные власти вводить талоны. При этом оптовые цены с начала августа выросли на 8%. В то же время запрет на продажу бензина не привел к стабилизации рынка.

По данным СВР, Беларусь могла бы частично компенсировать дефицит топлива в России, но действует осторожно. Во второй половине августа спрос на белорусские нефтепродукты вырос, однако возможности НПЗ ограничены: они производят 3-4 млн тонн бензина в год, из которых 2 млн потребляются внутри страны. Для сравнения, месячная потребность РФ - около 3 млн тонн.

Экономика тоже не в пользу Москвы. Беларуси выгоднее отправлять бензин в Китай, Индию и Африку, где тонна стоит 1 300-1 900 долларов, тогда как в России предлагают меньше 1 000 долларов. Даже во время топливного кризиса в марте 2024-го Минск отправил в РФ лишь 3 тысячи тонн - это всего 0,1% месячной потребности.

Жесткие лимиты на бензин

Напомним, только на прошлой неделе Служба внешней разведки сообщала, что в отдельных регионах России, а также во временно оккупированном Крыму ввели лимиты на бензин.

Теперь один человек может купить максимум 10 литров бензина.

Также в разведке уточняли, что на фоне кризиса Россия вынуждена в срочном порядке покупать топливо у Беларуси.

