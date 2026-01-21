ua en ru
Ср, 21 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
НС в енергетиці Негода в Україні Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Надзвичайні події

Білорусь розмістила російську ППО на НПЗ за 30 км від кордону з Україною

Білорусь, Середа 21 січня 2026 17:34
UA EN RU
Білорусь розмістила російську ППО на НПЗ за 30 км від кордону з Україною Ілюстративне фото: Білорусь розмістила російську ППО на НПЗ за 30 км від кордону з Україною (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

На території Мозирського нафтопереробного заводу в Білорусі з літа 2025 року розміщена система протиповітряної оборони, яка, за супутниковими знімками, ймовірно є російським зенітно-ракетним комплексом "Тор".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект "Схеми".

За даними журналістів, облаштування позицій для системи ППО на території підприємства розпочалося ще у січні 2025 року, а вже в серпні там з’явився сам зенітно-ракетний комплекс. Згідно з аналізом експертів, за габаритами та тінню об’єкта він відповідає російській системі "Тор".
Білорусь розмістила російську ППО на НПЗ за 30 км від кордону з Україною

"Ми бачимо, що об’єкт має тінь, характерну для броньованої машини з баштою та шасі. Його довжина і ширина повністю збігаються з параметрами ЗРК “Тор”. Найімовірніше, це сучасний "Тор-М2", який виготовляється, зокрема, на шасі Мінського заводу колісних тягачів", -пояснив авіаексперт Анатолій Храпчинський.

Зазначається, що рішення про розміщення ППО на території НПЗ могло бути ухвалене самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком з метою мінімізувати ризики диверсій, зокрема й з боку Росії.

Цікаво і те, що низка ЗМІ раніше повідомляли, що Росія передала Білорусі щонайменше 15 систем ППО "Тор-М2".

Що відомо про Мозирський НПЗ

Мозирський НПЗ розташований приблизно за 30 кілометрів від кордону з Україною та виробляє бензин, дизельне паливо й інші нафтопродукти. З жовтня 2022 року підприємство перебуває під українськими санкціями.
Білорусь розмістила російську ППО на НПЗ за 30 км від кордону з Україною

Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ майор Роберт Бровді раніше заявляв, що Мозирський НПЗ є одним із постачальників нафтопродуктів до Росії, зокрема через нафтопровід "Дружба", частиною інфраструктури якого є завод.

Цікаво і те, що ще минулої зими неподалік Мозиря часто фіксувались польоти невідомих безпілотників, ймовірно, це були російські дрони типу "Шахед". Зокрема, у січня 2025 року у Мозирському районі засобами протиповітряної оборони був збитий російський дрон. За даними ЗМІ, "Шахед" залетів у повітряний білоруський простір на тлі російської дронової атаки на Україну.

А незадовго до того, вздовж траси між Мозирем і Мозирським НПЗ у районі села Пеньки з'явилися десятки вогневих точок.

Читайте РБК-Україна в Google News
Білорусь НПЗ ППО Війна Росії проти України Війна в Україні
Новини
Колишній голова "Укренерго" Брехт загинув від удару струмом
Колишній голова "Укренерго" Брехт загинув від удару струмом
Аналітика
Бізнес на генераторах: як працюють сервіси в Україні без світла та де знадобиться готівка
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Бізнес на генераторах: як працюють сервіси в Україні без світла та де знадобиться готівка