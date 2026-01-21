Білорусь розмістила російську ППО на НПЗ за 30 км від кордону з Україною
На території Мозирського нафтопереробного заводу в Білорусі з літа 2025 року розміщена система протиповітряної оборони, яка, за супутниковими знімками, ймовірно є російським зенітно-ракетним комплексом "Тор".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект "Схеми".
За даними журналістів, облаштування позицій для системи ППО на території підприємства розпочалося ще у січні 2025 року, а вже в серпні там з’явився сам зенітно-ракетний комплекс. Згідно з аналізом експертів, за габаритами та тінню об’єкта він відповідає російській системі "Тор".
"Ми бачимо, що об’єкт має тінь, характерну для броньованої машини з баштою та шасі. Його довжина і ширина повністю збігаються з параметрами ЗРК “Тор”. Найімовірніше, це сучасний "Тор-М2", який виготовляється, зокрема, на шасі Мінського заводу колісних тягачів", -пояснив авіаексперт Анатолій Храпчинський.
Зазначається, що рішення про розміщення ППО на території НПЗ могло бути ухвалене самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком з метою мінімізувати ризики диверсій, зокрема й з боку Росії.
Цікаво і те, що низка ЗМІ раніше повідомляли, що Росія передала Білорусі щонайменше 15 систем ППО "Тор-М2".
Що відомо про Мозирський НПЗ
Мозирський НПЗ розташований приблизно за 30 кілометрів від кордону з Україною та виробляє бензин, дизельне паливо й інші нафтопродукти. З жовтня 2022 року підприємство перебуває під українськими санкціями.
Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ майор Роберт Бровді раніше заявляв, що Мозирський НПЗ є одним із постачальників нафтопродуктів до Росії, зокрема через нафтопровід "Дружба", частиною інфраструктури якого є завод.
Цікаво і те, що ще минулої зими неподалік Мозиря часто фіксувались польоти невідомих безпілотників, ймовірно, це були російські дрони типу "Шахед". Зокрема, у січня 2025 року у Мозирському районі засобами протиповітряної оборони був збитий російський дрон. За даними ЗМІ, "Шахед" залетів у повітряний білоруський простір на тлі російської дронової атаки на Україну.
А незадовго до того, вздовж траси між Мозирем і Мозирським НПЗ у районі села Пеньки з'явилися десятки вогневих точок.