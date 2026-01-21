Білорусь розмістила російську ППО на НПЗ за 30 км від кордону з Україною

На території Мозирського нафтопереробного заводу в Білорусі з літа 2025 року розміщена система протиповітряної оборони, яка, за супутниковими знімками, ймовірно є російським зенітно-ракетним комплексом "Тор".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект "Схеми".

За даними журналістів, облаштування позицій для системи ППО на території підприємства розпочалося ще у січні 2025 року, а вже в серпні там з’явився сам зенітно-ракетний комплекс. Згідно з аналізом експертів, за габаритами та тінню об’єкта він відповідає російській системі "Тор".



"Ми бачимо, що об’єкт має тінь, характерну для броньованої машини з баштою та шасі. Його довжина і ширина повністю збігаються з параметрами ЗРК “Тор”. Найімовірніше, це сучасний "Тор-М2", який виготовляється, зокрема, на шасі Мінського заводу колісних тягачів", -пояснив авіаексперт Анатолій Храпчинський.

Зазначається, що рішення про розміщення ППО на території НПЗ могло бути ухвалене самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком з метою мінімізувати ризики диверсій, зокрема й з боку Росії.

Цікаво і те, що низка ЗМІ раніше повідомляли, що Росія передала Білорусі щонайменше 15 систем ППО "Тор-М2".

Що відомо про Мозирський НПЗ

Мозирський НПЗ розташований приблизно за 30 кілометрів від кордону з Україною та виробляє бензин, дизельне паливо й інші нафтопродукти. З жовтня 2022 року підприємство перебуває під українськими санкціями.



Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ майор Роберт Бровді раніше заявляв, що Мозирський НПЗ є одним із постачальників нафтопродуктів до Росії, зокрема через нафтопровід "Дружба", частиною інфраструктури якого є завод.