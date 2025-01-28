У Білорусі збили російський "Шахед", біля Мозиря пролунав вибух, - Гаюн

У Білорусі у Мозирському районі вночі 28 січня засобами протиповітряної оборони був збитий російський ударний безпілотник. "Шахед" залетів у повітряний білоруський простір на тлі російської дронової атаки на Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Беларускі Гаюн ".

За попередніми даними ресурсу, російський ударний безпілотник було ліквідовано засобами ППО Збройних сил Республіки Білорусь о 00:55.

Зазначається, що під Мозирем також в цей час було чути вибух. При цьому в моніторинговій групі заявили, що через три хвилини після цього даний "Шахед" вже не фіксувався.

Додамо, близько опівночі "Гаюн" писав, що в той момент "Шахед" підлітав до Мозиря. Водночас білоруська військова авіація тоді не була піднята в небо.

Довідка: місто Мозир розташоване в Гомельській області на півдні Білорусі на правому березі Прип'яті. Відстань до кордону з Україною від нього складає близько 45 км. Гомельський район Білорусі межує на півні з Київською та Житомирською областями України.

Російські "Шахеди" залітають у Білорусь

Нагадаємо також, що біля цього білоруського міста вже не вперше фіксували дрони-камікадзе, які були запущені росармією по Україні для повітряних ударів. "Шахеди", та під час маневрів залітали на територію Білорусі.

За даними моніторингових груп, протягом минулого року у повітряний простір Білорусі залетіли майже чотири сотні російських дронів-камікадзе типу "Шахед", які країна-агресор застосовувала для атак по Україні.

При цьому на листопад та грудень припала найбільша кількість таких проникнень на білоруську територію.

Також повідомлялося, що у ніч проти 8 січня цього року під час чергової російської дронової атаки по території України, у повітряний простір Білорусі залетіли 17 БПЛА типу Shahed.