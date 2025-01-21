ua en ru
Вт, 21 січня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

У Білорусі на під'їзді до Мозирського НПЗ з'явилися дивні укріплення, - "Гаюн"

Вівторок 21 січня 2025 17:24
UA EN RU
У Білорусі на під'їзді до Мозирського НПЗ з'явилися дивні укріплення, - "Гаюн" Ілюстративне фото: у Білорусі на під'їзді до Мозирського НПЗ з'явилися дивні укріплення (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

У Білорусі, вздовж траси між Мозирем і Мозирським НПЗ у районі села Пеньки з'явилися десятки вогневих точок. Там було помічено окопи з бійницями і шлагбаум із колод.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторингову групу "Беларускі Гаюн".

За даними "Гаюна", ця траса веде від Мозиря до Мозирського НПЗ, а бійниці нових точок оборони спрямовані саме в бік Мозиря.

Крім цього, біля нових споруд були помічені військові, позначені червоним скотчем. Це позначення раніше вже використовувалося для ідентифікації білоруських військових в українському прикордонні.

У Білорусі на під'їзді до Мозирського НПЗ з'явилися дивні укріплення, - &quot;Гаюн&quot;

Ймовірно, білоруські військові перебувають там з метою участі в навчаннях. Не виключено, що в рамках цих навчань вони відпрацьовуватимуть і відбиття нападу на МНПЗ.

Ситуація на кордоні з Білоруссю

Раніше стало відомо про те, що Білорусь нарощує військову присутність у прикордонні з Україною. Однак, за даними ЦПД, загрози вторгнення регулярних військ Білорусі зі своєї території в Україну немає. ЗСУ контролюють ситуацію на кордоні.

Також ми повідомляли, що Білорусь проведе військові збори неподалік кордону з Україною. Вони триватимуть до 31 січня.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Білорусь НПЗ
NEWS
У "Резерв+" повернули відстрочки для студентів та аспірантів
У "Резерв+" повернули відстрочки для студентів та аспірантів
DAILY
Від турнікета до дронів. Як новітні технології рятують життя військових на полі бою
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна Від турнікета до дронів. Як новітні технології рятують життя військових на полі бою