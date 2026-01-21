ua en ru
Беларусь разместила российскую ПВО на НПЗ в 30 км от границы с Украиной

Беларусь, Среда 21 января 2026 17:34
Беларусь разместила российскую ПВО на НПЗ в 30 км от границы с Украиной
Автор: Наталья Кава

На территории Мозырского нефтеперерабатывающего завода в Беларуси с лета 2025 года размещена система противовоздушной обороны, которая, по спутниковым снимкам, вероятно является российским зенитно-ракетным комплексом "Тор".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект "Схемы".

По данным журналистов, обустройство позиций для системы ПВО на территории предприятия началось еще в январе 2025 года, а уже в августе там появился сам зенитно-ракетный комплекс. Согласно анализу экспертов, по габаритам и тени объекта он соответствует российской системе "Тор".
Беларусь разместила российскую ПВО на НПЗ в 30 км от границы с Украиной

"Мы видим, что объект имеет тень, характерную для бронированной машины с башней и шасси. Его длина и ширина полностью совпадают с параметрами ЗРК "Тор". Скорее всего, это современный "Тор-М2", который изготавливается, в частности, на шасси Минского завода колесных тягачей", - пояснил авиаэксперт Анатолий Храпчинский.

Отмечается, что решение о размещении ПВО на территории НПЗ могло быть принято самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко с целью минимизировать риски диверсий, в том числе и со стороны России.

Интересно и то, что ряд СМИ ранее сообщали, что Россия передала Беларуси не менее 15 систем ПВО "Тор-М2".

Что известно о Мозырском НПЗ

Мозырский НПЗ расположен примерно в 30 километрах от границы с Украиной и производит бензин, дизельное топливо и другие нефтепродукты. С октября 2022 года предприятие находится под украинскими санкциями.
Беларусь разместила российскую ПВО на НПЗ в 30 км от границы с Украиной

Командующий Сил беспилотных систем ВСУ майор Роберт Бровди ранее заявлял, что Мозырский НПЗ является одним из поставщиков нефтепродуктов в Россию, в том числе через нефтепровод "Дружба", частью инфраструктуры которого является завод.

Интересно и то, что еще прошлой зимой неподалеку Мозыря часто фиксировались полеты неизвестных беспилотников, вероятно, это были российские дроны типа "Шахед". В частности, в январе 2025 года в Мозырском районе средствами противовоздушной обороны был сбит российский дрон. По данным СМИ, "Шахед" залетел в воздушное белорусское пространство на фоне российской дроновой атаки на Украину.

А незадолго до того, вдоль трассы между Мозырем и Мозырским НПЗ в районе села Пеньки появились десятки огневых точек.

