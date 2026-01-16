Білорусь раптово розпочала масштабну перевірку збройних сил

У п'ятницю, 16 січня, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко оголосив проведення масштабної перевірки збройних сил країни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформагентство БелТА.
Перевірка білоруських збройних сил матиме комплексний характер і буде складатися з декількох етапів.
"Заходи перевірки мають раптовий характер", - наголосив держсекретар ради безпеки Білорусі Олександр Вольфович.
Він розповів, що перевірка проводиться, зокрема, з урахуванням досвіду так званої "спеціальної військової операції" та його впровадження у збройні сили.
За словами Вольфовича, перевірятиметься й охорона військових частин та протидія сучасним засобам ураження, зокрема, безпілотникам.
Крім того, він наголосив на особистій участі Лукашенка у проведенні перевірки.
Першою буде перевірено військову частину технічного забезпечення. Вона є однією з найбільших у збройних силах Білорусі, де зберігаються різне бронетанкове озброєння та військова техніка.
Нагадаємо, Білорусь, як і раніше, використовується Росією як тиловий майданчик для атак проти України і потенційних загроз на адресу країн НАТО, що підтверджують нещодавні удари безпілотників по об'єктах залізничної інфраструктури в західних регіонах України.
Нещодавно Олександр Лукашенко заявив, що ракетний комплекс "Орєшнік" вже на бойовому чергуванні в Білорусі.
За його словами, в країні вже розміщене тактичне ядерне озброєння, а тепер до цього переліку додається й новий ракетний комплекс. Він також повідомив, що може отримати від Росії до десяти ракетних комплексів "Орєшнік".
Пізніше український лідер Володимир Зеленський повідомив, що Україні відоме місце розміщення нової російської ракети "Орєшнік" у Білорусі. Він наголосив, що відповідні дані передаються міжнародним партнерам.