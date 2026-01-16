Білорусь раптово розпочала масштабну перевірку збройних сил

Нагадаємо, Білорусь, як і раніше, використовується Росією як тиловий майданчик для атак проти України і потенційних загроз на адресу країн НАТО, що підтверджують нещодавні удари безпілотників по об'єктах залізничної інфраструктури в західних регіонах України.

Нещодавно Олександр Лукашенко заявив, що ракетний комплекс "Орєшнік" вже на бойовому чергуванні в Білорусі.

За його словами, в країні вже розміщене тактичне ядерне озброєння, а тепер до цього переліку додається й новий ракетний комплекс. Він також повідомив, що може отримати від Росії до десяти ракетних комплексів "Орєшнік".

Пізніше український лідер Володимир Зеленський повідомив, що Україні відоме місце розміщення нової російської ракети "Орєшнік" у Білорусі. Він наголосив, що відповідні дані передаються міжнародним партнерам.