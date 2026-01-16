Білорусь раптово розпочала масштабну перевірку збройних сил

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформагентство БелТА .

Перевірка білоруських збройних сил матиме комплексний характер і буде складатися з декількох етапів.

"Заходи перевірки мають раптовий характер", - наголосив держсекретар ради безпеки Білорусі Олександр Вольфович.

Він розповів, що перевірка проводиться, зокрема, з урахуванням досвіду так званої "спеціальної військової операції" та його впровадження у збройні сили.

За словами Вольфовича, перевірятиметься й охорона військових частин та протидія сучасним засобам ураження, зокрема, безпілотникам.

Крім того, він наголосив на особистій участі Лукашенка у проведенні перевірки.

Першою буде перевірено військову частину технічного забезпечення. Вона є однією з найбільших у збройних силах Білорусі, де зберігаються різне бронетанкове озброєння та військова техніка.