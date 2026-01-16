ua en ru
Беларусь внезапно начала масштабную проверку вооруженных сил

Беларусь, Пятница 16 января 2026 13:32
UA EN RU
Беларусь внезапно начала масштабную проверку вооруженных сил Иллюстративное фото: Беларусь внезапно начала проверку боевой готовности (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

В пятницу, 16 января, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко объявил проведение масштабной проверки вооруженных сил страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информагентство БелТА.

Проверка белорусских вооруженных сил будет иметь комплексный характер и будет состоять из нескольких этапов.

"Мероприятия проверки носят внезапный характер", - подчеркнул госсекретарь совета безопасности Беларуси Александр Вольфович.

Он рассказал, что проверка проводится, в частности, с учетом опыта так называемой "специальной военной операции" и его внедрения в вооруженные силы.

По словам Вольфовича, будет проверяться и охрана воинских частей и противодействие современным средствам поражения, в частности, беспилотникам.

Кроме того, он отметил личное участие Лукашенко в проведении проверки.

Первой будет проверена воинская часть технического обеспечения. Она является одной из крупнейших в вооруженных силах Беларуси, где хранятся различное бронетанковое вооружение и военная техника.

Напомним, Беларусь по-прежнему используется Россией как тыловая площадка для атак против Украины и потенциальных угроз в адрес стран НАТО, что подтверждают недавние удары беспилотников по объектам железнодорожной инфраструктуры в западных регионах Украины.

Недавно Александр Лукашенко заявил, что ракетный комплекс "Орешник" уже на боевом дежурстве в Беларуси.

По его словам, в стране уже размещено тактическое ядерное вооружение, а теперь к этому перечню добавляется и новый ракетный комплекс. Он также сообщил, что может получить от России до десяти ракетных комплексов "Орешник".

Позже украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что Украине известно место размещения новой российской ракеты "Орешник" в Беларуси. Он подчеркнул, что соответствующие данные передаются международным партнерам.

