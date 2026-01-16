Беларусь внезапно начала масштабную проверку вооруженных сил

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информагентство БелТА .

Проверка белорусских вооруженных сил будет иметь комплексный характер и будет состоять из нескольких этапов.

"Мероприятия проверки носят внезапный характер", - подчеркнул госсекретарь совета безопасности Беларуси Александр Вольфович.

Он рассказал, что проверка проводится, в частности, с учетом опыта так называемой "специальной военной операции" и его внедрения в вооруженные силы.

По словам Вольфовича, будет проверяться и охрана воинских частей и противодействие современным средствам поражения, в частности, беспилотникам.

Кроме того, он отметил личное участие Лукашенко в проведении проверки.

Первой будет проверена воинская часть технического обеспечения. Она является одной из крупнейших в вооруженных силах Беларуси, где хранятся различное бронетанковое вооружение и военная техника.