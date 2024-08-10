Білорусь пригрозила "поставити питання" про закриття посольства України

Після того, як самопроголошеному білоруському президенту Олександру Лукашенку примарились українські безпілотники, які залетіли в повітряний простір Білорусі, до МЗС викликали тимчасову повірену у справах України в Білорусі Ольгу Тимуш.

Як стверджує білоруське агентство з посиланням на прес-службу МЗС, українському повіреному заявили "рішучий протест" та передали відповідну ноту.

"Особливо було вказано на те, що якщо дипломатичне представництво України в Білорусі не зможе впливати на запобігання таким провокаціям, білоруською стороною буде поставлено питання про доцільність його подальшої присутності в Мінську", - цитує агентство заяву міністерства.

Українська сторона наразі не коментувала ці повідомлення.