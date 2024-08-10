Беларусь пригрозила "поставить вопрос" о закрытии посольства Украины

После того, как самопровозглашенному белорусскому президенту Александру Лукашенко привиделись украинские беспилотники, залетевшие в воздушное пространство Беларуси, в МИД вызвали временную поверенную в делах Украины в Беларуси Ольгу Тимуш.

Как утверждает белорусское агентство со ссылкой на пресс-службу МИД, украинскому поверенному заявили "решительный протест" и передали соответствующую ноту.

"Особенно было указано, что если дипломатическое представительство Украины в Беларуси не сможет влиять на предотвращение таких провокаций, белорусской стороной будет поставлен вопрос о целесообразности его дальнейшего присутствия в Минске", - цитирует агентство заявление министерства.

Украинская сторона пока не комментировала эти сообщения.