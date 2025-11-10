Білорусь погрожує Литві через закриття кордону

Провокації Білорусі

Нагадаємо, у жовтні міжнародний аеропорт Вільнюса декілька разів закривали через повітряні кулі, які рухалися з території Білорусі. У результаті постраждали близько 3,5 тис. пасажирів та 25 рейсів: чотири рейси скасували, сім - перенаправили.

У відповідь прем’єр-міністерка Литви Інґа Руґінене скликала засідання Національної комісії з питань безпеки, на якому ухвалили рішення про закриття кордону з Білоруссю на місяць.

У листопаді провокації продовжилися: роботу аеропорту Вільнюса знову довелося тимчасово призупинити через появу невідомих дронів у повітряному просторі поблизу летовища.

У ЄС такі інциденти розцінюють як цілеспрямовану гібридну кампанію режиму білоруського диктатора Олександра Лукашенка. У Євросоюзі попередили, що у разі повторення подібних провокацій проти Білорусі можуть запровадити нові санкції.

Тим часом президент України Володимир Зеленський запевнив, що Україна допоможе Литві захищати повітряний простір від загроз з боку Росії та Білорусі.