Беларусь угрожает Литве из-за закрытия границы

Беларусь пригрозила мерами в отношении литовского транспорта, который остался на белорусской территории после закрытия границы Литвой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министерство иностранных дел Беларуси.
"В связи с односторонним закрытием Литвой пунктов пропуска на белорусско-литовской границе на территории Беларуси собралось более 1100 грузовых транспортных средств литовских перевозчиков", - говорится в заявлении МИД.
В МИД заявили, что Беларусь перемещает их на специально оборудованные стоянки возле пункта "Котловка".
"По гуманитарным соображениям водителям предоставлена возможность покинуть территорию Беларуси и вернуться к месту постоянного проживания до восстановления работы границы литовской стороной", - говорится в сообщении.
В ведомстве подчеркнули, что все убытки и задержки - "результат политизированных и необдуманных решений литовских властей".
"Беларусь оставляет за собой право применить все предусмотренные законом меры в отношении транспорта, который остался на территории", - добавили в белорусском МИД.
Напомним, в октябре международный аэропорт Вильнюса несколько раз закрывали из-за воздушных шаров, которые двигались с территории Беларуси. В результате пострадали около 3,5 тыс. пассажиров и 25 рейсов: четыре рейса отменили, семь - перенаправили.
В ответ премьер-министр Литвы Инга Ругинене созвала заседание Национальной комиссии по вопросам безопасности, на котором приняли решение о закрытии границы с Беларусью на месяц.
В ноябре провокации продолжились: работу аэропорта Вильнюса снова пришлось временно приостановить из-за появления неизвестных дронов в воздушном пространстве в близи аэропорта.
В ЕС такие инциденты расценивают как целенаправленную гибридную кампанию режима белорусского диктатора Александра Лукашенко. В Евросоюзе предупредили, что в случае повторения подобных провокаций против Беларуси могут ввести новые санкции.
Тем временем президент Украины Владимир Зеленский заверил, чтоУкраина поможет Литве защищать воздушное пространство от угроз со стороны России и Беларуси.