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Білорусь підняла в небо бойову авіацію. В Україні оголошено масштабну тривогу

Фото: у Білорусі підняли в небо винищувачі й літак-навідник (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

В Білорусі пішла на зліт бойова авіація. Також в небо підняли й літак далекого радіолокаційного виявлення "Сергій Атаянц".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторингову групу "Беларускі Гаюн".

Як відзначає моніторингова група, в Білорусі були зафіксовані такі зльоти:

  • 12:03 - зліт винищувача в місті Барановичи;
  • 12:16 - зліт винищувача в місті Барановичи;
  • 12:16 - зліт борту ДРЛО А-50У ВКС РФ з реєстраційним номером RF-50608 у місті Мачулищі;
  • 12:40 - зліт МіГ-31К з реєстраційним номером RF-92215 у місті Мачулищі.

Варто додати, що станом на 12:52 в Україні оголосили масштабну тривогу.


Фото: карта повітряних тривог (скріншот)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно Білорусь вже застосовувала бойову авіацію внаслідок чого в Україні було оголошено масштабну тривогу.

Також додамо, що російський нікчема Володимир Путін вчора 5 січня наказав міністру оборони Сергію Шойгу запровадити режим припинення вогню з 12:00 6 січня до 24:00 7 січня "по всій лінії бойового зіткнення у зоні СВО".

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