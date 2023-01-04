У Білорусі підняли бойову авіацію. Серед якої є літак-навідник

Російські війська в Білорусі підняли в небо бойову авіацію. Зафіксований зліт літака, який наводить ракети на цілі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторингову групу "Беларускі Гаюн".

Оновлено 10:52. У Білорусі зафіксували зліт ще одного винищувача в Барановичах.

Оновлено 10:40. Тим часом в Україні масштабна повітряна тривога.

За даними спостерігачів, наразі в Білорусі такі зльоти:

10:02 Мачулищі, зліт борту ДРЛО А-50У ВКС РФ (літак далекого радіолокаційного виявлення "Сергій Атаянц").

09:53 Барановичі, злетів винищувач.

Зазначимо, що під час активності ворожої авіації можливе оголошення повітряної тривоги.

Також зафіксовано зліт російського винищувача, здатного нести ракети "Кинжал":

10:30 Мачулищі. Зліт МіГ-31К ВКС РФ з реєстр. номером RF-92445

10:25 Барановичі, зліт винищувача.

Нагадаємо, що вчора в Білорусь повернувся російський літак для коригування ударів.

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