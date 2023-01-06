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Беларусь подняла в небо боевую авиацию. В Украине объявлена масштабная тревога

Фото: в Беларуси подняли в небо истребители и самолет-наводчик (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В Беларуси пошла на взлет боевая авиация. Также в небо подняли и самолет дальнего радиолокационного обнаружения "Сергей Атаянц".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговую группу "Белорусский Гаюн".

Как отмечает мониторинговая группа, в Беларуси были зафиксированы следующие взлеты:

  • 12:03 - взлет истребителя в городе Барановичи;
  • 12:16 - взлет истребителя в городе Барановичи;
  • 12:16 - взлет борта ДРЛО А-50У ВКС РФ с регистрационным номером RF-50608 в городе Мачулищи;
  • 12:40 - взлет МиГ-31К с регистрационным номером RF-92215 в городе Мачулищи.

Стоит добавить, что по состоянию на 12:52 в Украине объявили масштабную тревогу.

Фото: карта воздушных тревог (скриншот)

Напомним, РБК-Украина писала о том, что недавно Беларусь уже применяла боевую авиацию в результате чего в Украине была объявлена масштабная тревога.

Также добавим, что российское ничтожество Владимир Путин вчера 5 января приказал министру обороны Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня с 12:00 6 января до 24:00 7 января "по всей линии боевого соприкосновения в зоне СВО".

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