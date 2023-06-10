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Білорусь передала Росії понад 130 тонн боєприпасів за рік, - "Гаюн"

Фото: Олександр Лукашенко (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

За останній рік самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко передав Росії понад 130 тонн боєприпасів. Вони йшли на війну проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Беларускі Гаюн".

Спільнота залізничників Білорусі в своєму Telegram-каналі повідомила, що масштаби участі Білорусі у війні Росії проти України виражаються не тільки в наданні територій для наступу військ і полігонів для навчання військового контингенту РФ.

Досі відбувається передача білоруською самопроголошеною владою величезної кількості боєприпасів до Росії.

"Уже вивезено залізницею понад 130 000 тонн боєприпасів", - йшлось в повідомленні.

За інформацією моніторингових груп режим Лукашенка передав до РФ 131 582 тонни боєприпасів за останній рік.

За даними "Гаюна", це означає, що обсяги передачі білоруських боєприпасів РФ зросли в десятки разів одразу ж після 24 лютого 2022 року.

Моніторингова група повідомила, що снаряди з Білорусі вивозили на станції:

  • в прикордоння з окупованими Донецьком і Луганськом;
  • прямо у Крим;
  • та за 110 км від кордону з Грузією.

Відносини Росії та Білорусі

Росія і Білорусь мають тісні військові відносини й ведуть різноманітну спільну військово-наукову діяльність. Росія також керує кількома військовими базами та радарами в Білорусі, серед яких РЛС "Ганцавичі", радар раннього попередження, який керується Військово-космічними силами РФ, і передавач VLF "Вілейка".

З початку повномаштабного вторгнення Росія постійно продовжує спільні навчання з Білоруссю.

Крім того, в середині травня Росія поновила перекидання ешелонів військових з Білорусі на передову. Ще пізніше ворог перекинув на авіаційну базу під Мінськ десять одиниць винищувачів.

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