Беларусь передала России более 130 тонн боеприпасов в год, - "Гаюн"

Сообщество железнодорожников Беларуси в своем Telegram-канале сообщило, что масштабы участия Беларуси в войне России против Украины выражаются не только в предоставлении территорий для наступления войск и полигонов для обучения военного контингента РФ.

До сих пор происходит передача белорусскими самопровозглашенными властями огромного количества боеприпасов в Россию.

"Уже вывезено по железной дороге более 130 000 тонн боеприпасов", - говорилось в сообщении.

По информации мониторинговых групп режим Лукашенко передал в РФ 131 582 тонны боеприпасов за последний год.

По данным "Гаюна", это означает, что объемы передачи белорусских боеприпасов РФ выросли в десятки раз сразу же после 24 февраля 2022 года.

Мониторинговая группа сообщила, что снаряды из Беларуси вывозили на станции:

в приграничье с оккупированными Донецком и Луганском;

прямо в Крым;

и в 110 км от границы с Грузией.

Отношения России и Белоруссии

Россия и Беларусь имеют тесные военные отношения и ведут разнообразную совместную военно-научную деятельность. Россия также управляет несколькими военными базами и радарами в Беларуси, среди которых РЛС "Ганцавичи", радар раннего предупреждения, который управляется Военно-космическими силами РФ, и передатчик VLF "Вилейка".

С начала полномасштабного вторжения Россия постоянно продолжает совместные учения с Беларусью.

Кроме того, в середине мая Россия возобновила переброску эшелонов военных из Беларуси на передовую. Еще позже враг перебросил на авиационную базу под Минск десять единиц истребителей.

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