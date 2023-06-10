Беларусь передала России более 130 тонн боеприпасов в год, - "Гаюн"

За последний год самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко передал России более 130 тонн боеприпасов. Они шли на войну против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Белорусский Гаюн".
Сообщество железнодорожников Беларуси в своем Telegram-канале сообщило, что масштабы участия Беларуси в войне России против Украины выражаются не только в предоставлении территорий для наступления войск и полигонов для обучения военного контингента РФ.
До сих пор происходит передача белорусскими самопровозглашенными властями огромного количества боеприпасов в Россию.
"Уже вывезено по железной дороге более 130 000 тонн боеприпасов", - говорилось в сообщении.
По информации мониторинговых групп режим Лукашенко передал в РФ 131 582 тонны боеприпасов за последний год.
По данным "Гаюна", это означает, что объемы передачи белорусских боеприпасов РФ выросли в десятки раз сразу же после 24 февраля 2022 года.
Мониторинговая группа сообщила, что снаряды из Беларуси вывозили на станции:
Россия и Беларусь имеют тесные военные отношения и ведут разнообразную совместную военно-научную деятельность. Россия также управляет несколькими военными базами и радарами в Беларуси, среди которых РЛС "Ганцавичи", радар раннего предупреждения, который управляется Военно-космическими силами РФ, и передатчик VLF "Вилейка".
С начала полномасштабного вторжения Россия постоянно продолжает совместные учения с Беларусью.
Кроме того, в середине мая Россия возобновила переброску эшелонов военных из Беларуси на передовую. Еще позже враг перебросил на авиационную базу под Минск десять единиц истребителей.
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