ua ru
Пт, 28 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Білорусь за останні 7 місяців передала РФ понад 65 тисяч тонн боєприпасів, - "Гаюн"

Новость на русском →
Мінськ, П'ятниця 28 жовтня 2022 21:18
Білорусь за останні 7 місяців передала РФ понад 65 тисяч тонн боєприпасів, - "Гаюн" Фото: Білорусь передала РФ понад 65 тисяч тонн боєприпасів (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

З Білорусі за останні сім місяців на територію Росії було вивезено понад 65 тисяч тонн боєприпасів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Беларускі Гаюн".

З березня по вересень 2022 року з Білорусі до Росії залізницею було відправлено 65 089 тонн боєприпасів, що становить близько 1940 вагонів.

Максимум було вивезено у квітні 2022 року — 22 534 тонни (689 вагонів) за місяць. Тоді ЗС РФ вивозили свої ж боєприпаси з Єльська, Козенок, Речиці, Хойніков та Калінковичів. Потім був невеликий спад, і з липня темпи вивезення знову пішли нагору. Боєприпаси для вивезення до РФ завантажували на 20 різних станціях Білоруської залізниці.

Раніше повідомлялося, що з лютого по серпень 2022 року на територію Білорусі ввезли залізницею понад 37 тисяч тонн боєприпасів. Найбільше було ввезено в лютому, напередодні повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Також ми писали, що Білорусь відвела від прикордонних районів більшість військової техніки та повернула її на місця постійної дислокації.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вторгнення Росії до України Білорусь Російська Федерація Війська РФ
NEWS
Київ переходить до екстрених обмежень електрики: що буде з графіками
Київ переходить до екстрених обмежень електрики: що буде з графіками
DAILY
Програма без кредиту. Про що Україна домовилася з МВФ і чи вистачить грошей на 2023 рік
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Програма без кредиту. Про що Україна домовилася з МВФ і чи вистачить грошей на 2023 рік