Білорусь за останні 7 місяців передала РФ понад 65 тисяч тонн боєприпасів, - "Гаюн"
З Білорусі за останні сім місяців на територію Росії було вивезено понад 65 тисяч тонн боєприпасів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Беларускі Гаюн".
З березня по вересень 2022 року з Білорусі до Росії залізницею було відправлено 65 089 тонн боєприпасів, що становить близько 1940 вагонів.
Максимум було вивезено у квітні 2022 року — 22 534 тонни (689 вагонів) за місяць. Тоді ЗС РФ вивозили свої ж боєприпаси з Єльська, Козенок, Речиці, Хойніков та Калінковичів. Потім був невеликий спад, і з липня темпи вивезення знову пішли нагору. Боєприпаси для вивезення до РФ завантажували на 20 різних станціях Білоруської залізниці.
Раніше повідомлялося, що з лютого по серпень 2022 року на територію Білорусі ввезли залізницею понад 37 тисяч тонн боєприпасів. Найбільше було ввезено в лютому, напередодні повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
Також ми писали, що Білорусь відвела від прикордонних районів більшість військової техніки та повернула її на місця постійної дислокації.
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