За півроку в Білорусь ввезли 37 тисяч тонн боєприпасів
З лютого по серпень 2022 року на територію Білорусі ввезли по залізниці понад 37 тисяч тонн боєприпасів. Найбільшу кількість було ввезено в лютому, напередодні повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на публікацію Спільноти залізничників Білорусі.
За цей проміжок часу на територію РБ було ввезено 1390 вагонів з "врахованими" боєприпасами, що склало 37 267 тонн:
- за лютий було завезено 26 769 тонн (951 вагон);
- за березень - 8089 тонн (359 вагонів);
- за червень - 618 тонн (22 вагони);
- за липень - 1708 тонн (52 вагони);
- за серпень - 83 тонни (6 вагонів).
Серед відправників вантажних вагонів з боєприпасами було об'єднане Стратегічне командування Західного військового округу, ОСК Східного військового округу, ФКУ Управління фінансового забезпечення Міністерства оборони Російської Федерації, а також декілька інших державних закладів та військових частин.
Основні станції призначення розвантаження на Білоруській залізниці:
- станція Речиця;
- станція Хойники;
- станція Новобілицька;
- станція Добруш;
- станція Єльськ;
- станція Козенки;
- станція Центроліт;
- станція Ліда;
- станція Барановичі-Центральні;
- станція Барановичі-Поліські;
- станція Лунинець;
- станція Заслонове;
- станція Озерище;
- станція Осиповичі-1;
- станція Придвінська;
- станція Брест-Східний.
Раніше стало відомо, що Білорусь відвела від прикордонних районів більшість військової техніки та повернула її на місця постійної дислокації.
Попри це, заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов вважає, що Білорусь таки готується до ескалації.