За півроку в Білорусь ввезли 37 тисяч тонн боєприпасів

З лютого по серпень 2022 року на територію Білорусі ввезли по залізниці понад 37 тисяч тонн боєприпасів. Найбільшу кількість було ввезено в лютому, напередодні повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на публікацію Спільноти залізничників Білорусі.

За цей проміжок часу на територію РБ було ввезено 1390 вагонів з "врахованими" боєприпасами, що склало 37 267 тонн:

за лютий було завезено 26 769 тонн (951 вагон);

за березень - 8089 тонн (359 вагонів);

за червень - 618 тонн (22 вагони);

за липень - 1708 тонн (52 вагони);

за серпень - 83 тонни (6 вагонів).

Серед відправників вантажних вагонів з боєприпасами було об'єднане Стратегічне командування Західного військового округу, ОСК Східного військового округу, ФКУ Управління фінансового забезпечення Міністерства оборони Російської Федерації, а також декілька інших державних закладів та військових частин.

Основні станції призначення розвантаження на Білоруській залізниці: