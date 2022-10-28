Беларусь за последние 7 месяцев передала РФ более 65 тысяч тонн боеприпасов, - "Гаюн"
Из Беларуси за последние семь месяцев на территорию России было вывезено более 65 тысяч тонн различных боеприпасов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Беларускі Гаюн".
С марта по сентябрь 2022 года из Беларуси в Российскую Федерацию железной дорогой было отправлено 65 089 тонн боеприпасов, что составляет около 1940 вагонов.
Максимум был вывезен в апреле 2022 года — 22 534 тонн (689 вагонов) за месяц. Тогда ВС РФ вывозили свои же боеприпасы из Ельска, Козенок, Речицы, Хойников и Калинковичей. Потом был небольшой спад, и с июля темпы вывоза вновь пошли вверх. Боеприпасы для вывоза в РФ загружали на 20 различных станциях Белорусской железной дороги.
Ранее сообщалось, что с февраля по август 2022 на территорию Беларуси ввезли по железной дороге более 37 тысяч тонн боеприпасов. Наибольшее количество было ввезено в феврале, в преддверии полномасштабного вторжения России в Украину.
Также мы писали, что Беларусь отвела от приграничных районов большинство военной техники и вернула ее на места постоянной дислокации.
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