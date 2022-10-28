Беларусь за последние 7 месяцев передала РФ более 65 тысяч тонн боеприпасов, - "Гаюн"

Из Беларуси за последние семь месяцев на территорию России было вывезено более 65 тысяч тонн различных боеприпасов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Беларускі Гаюн".

С марта по сентябрь 2022 года из Беларуси в Российскую Федерацию железной дорогой было отправлено 65 089 тонн боеприпасов, что составляет около 1940 вагонов. Максимум был вывезен в апреле 2022 года — 22 534 тонн (689 вагонов) за месяц. Тогда ВС РФ вывозили свои же боеприпасы из Ельска, Козенок, Речицы, Хойников и Калинковичей. Потом был небольшой спад, и с июля темпы вывоза вновь пошли вверх. Боеприпасы для вывоза в РФ загружали на 20 различных станциях Белорусской железной дороги.