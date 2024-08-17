Білорусь нарощує торгівлю з окупованими територіями України, - ЦНС

Зазначається, що Мінськ збирається інтегрувати білоруську промисловість з "фірмами" у тимчасово окупованих районах України.

Йдеться про нарощення Білоруссю поставок на ТОТ сільгосптехніки та іншої продукції, передає ЦНС.

Разом з тим до Білорусі імпортуються товари легкої промисловості з підконтрольних російським окупантам території України.

Як приклад, у Центрі розповіли, що нещодавно делегація Білорусі уклала низку угод з окупаційною "адміністрацією" в Запорізькій області стосовно поширення торговельної співпраці.

"Таким чином режим Лукашенка свідомо порушує міжнародне право й торгує з окупованими територіями. Зауважимо, що такі ворожі дії не лишаться без оцінки й прибуття білоруських делегацій на ТОТ робить їх законною ціллю", - йдеться в публікації ЦНС.

Інші угоди Білорусі з російськими окупантами в Україні

Нагадаємо, перед тим у міністерстві закордонних справ України попередили Білорусь про наслідки підписання угод з окупаційною "владою" Криму.

Так, у липні в українському зовнішньополітичному відомстві заявили, що такі дії з боку Мінська є демонстрацією визнання російської окупації українського півострова. І вони матимуть відповідні наслідки.

Додамо, представник МЗС України Андрій Сибіга тоді розповів, що українській стороні відомо щонайменше про 7 договорів, які підписані регіонами та містами Білорусі з окупаційними "органами" у Криму.

Підтримка Білорусі російської агресії

Нагадаємо, з самого початку широкомасштабної військової агресії РФ проти України Білорусь надає підтримку країні-агресору. Зокрема, білоруська сторона надала свою територію російській армії для вторгнення. Також загарбники завдавали ударів по Україні з Білорусі.

Крім того, влада Білорусі систематично сприяє у російських повітряних атаках на Україну. Так, РФ вже не вперше використовує повітряний білоруський простір для ударів "Шахедами" по містах України.

Російські окупанти також отримають від Білорусі військову техніку, а так звані російсько-білоруські навчання дозволяють Москві утримувати на території Білорусі свої війська.

Додамо, згідно з дослідженням Єльського університету, понад 2400 українських дітей були вивезені російськими загарбниками до Білорусі.